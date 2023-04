UEMS lança exposição “Mba’ekuaa: O Saber-Fazer Guarani e Kaiowá” nesta sexta-feira

No dia 28 de abril de 2023, às 19h, na Casa da Cultura – Espaço Guaraoby, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), realiza o lançamento da exposição temporária “Mba`e kuaa: Saber – fazer Kaiowá e Guarani”.

A exposição “Mba’ekuaa: O Saber-Fazer Guarani e Kaiowá” apresenta uma pequena seleção dos registros produzidos para o Acervo Multimídia Guarani e Kaiowá, uma colaboração global entre a Kuñangue Aty Guasu, o Instituto de Desenvolvimento da Arte e da Cultura (IDAC) e o Laboratório de Antropologia Multimídia da Universidade de Londres (UCL MAL). O projeto é realizado em parceria com o British Museum’s EMKP no Reino Unido e tem como foco documentar os processos materiais e os conhecimentos técnicos através dos quais as casas de reza Guarani e Kaiowá (Oga Pysy) são construídas, e as práticas rituais que estas estruturas possibilitam.

O projeto também interroga os processos materiais de conhecimento técnico e as relações sociais através dos quais os acervos de patrimônio cultural são construídos e apresentados, experimentando com mídias digitais de imersão sensorial como RV/360 e som ambisônico, o registro e a busca de novas relações colaborativas com as comunidades locais.

Oficina: Pré-evento

Durante a tarde do mesmo dia, ocorrerá um pré-lançamento da exposição e uma vivência com tecnologias multimídias para as crianças da aldeia Bororó, estudantes da escola municipal indígena Lacui.

A oficina “Mba’e Kuaa – Tecnologias para um futuro ancestral/Abril Indígena”, ocorrerá na Casa da Cultura – Espaço Guaraoby, da UEMS, das 13h às 15h.

Esta oficina apresenta a visão dos nhanderu e nhandesy, rezadores Guarani e Kaiowá, em forma de vídeo 360, trazendo suas reflexões sobre a ecologia, a tecnologia e o fim do mundo. O contexto atual de crise ecológica traz perguntas importantes sobre a nossa relação com o planeta, e se torna cada vez mais importante buscar outras visões de ecologia (que oferecem outras formas de relacionar com a natureza), outras visões de tecnologia (que nos mostra outros modos de agir sobre o mundo), e outras visões de futuro (que nos permite pensar outros futuros). Essa oficina oferece um encontro imersivo com a visão de xamãs Guarani e Kaiowá, apresentado em forma de vídeo 360 no óculos de realidade virtual, nos convidando a conhecer um outro modo de pensar a natureza, e um outro modo de pensar a tecnologia, abrindo um caminho para outros modos de pensar – e criar – o futuro. Mba’ekuaa é a palavra Guarani para “tecnologia”, “conhecimento técnico” ou “saber-fazer”.

Os eventos têm o apoio da Divisão de Cultura Esporte e Lazer, da Pró-reitoria de Extesão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC) da UEMS; Casa da Cultura – Espaço Guaraoby; University College London, Mal-Ucl, Museu Britânico.

Com informações da assessoria