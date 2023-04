UEMS lança e-book das coreografias com idosos

A atuação de professores, acadêmicas e egressas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em um projeto coreográfico com idosos, durante nove anos, resultou no e-book “Efeitos da prática coreográfica na imagem corporal dos alunos da UNAMI (Universidade Aberta da Melhor Idade)”.

Clique aqui e confira o livro

A obra traz resultados de pesquisas efetuadas durante o desenvolvimento do projeto. A coordenadora do projeto, Profª. Lourdes Lago Stefanelo, ressaltou que as atividades estimuladas através do som ocupam um lugar de destaque no plano neurofisiológico, “o que exalta as qualidades individuais e estimula os idosos a manterem um estilo de vida criativo, saudável e prazeroso”.

Sobre o e-book

A Primeira Parte da Obra refere-se à conceituação de habilidades e capacidades as quais são trabalhadas nas aulas coreografadas, sempre com a utilização de material manipulativo, para manutenção principalmente da flexibilidade, da força, do equilíbrio, da resistência, da orientação espacial e temporal, da memorização, da coordenação ampla e fina, dentre outros.

Na Segunda, evidencia-se o significado do reflexo da música nas aulas e no estilo de vida dos participantes, suas preferências por determinados ritmos e os efeitos que resultam na memória deles.

As mudanças promovidas nas atividades da vida diária, mérito das informações e superação de dificuldades, como avanço do grau de exigências na manutenção do condicionamento físico, emocional e social e o acesso emergencial ao ‘mundo digital” são abordadas na Terceira Parte.

E por último, na Quarta Parte, tem-se o registro dos resultados promovidos pelas aulas coreografadas para a melhora na qualidade de vida desse segmento que, em tempo, se proporciona horas de atividades em benefício próprio.