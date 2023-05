UEMS, IFMS e Prefeitura de Naviraí registram espécies de peixes no Parque Natural

A equipe da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), em parceria com a Gerência de Meio Ambiente da Prefeitura de Naviraí, realizou a segunda campanha de amostragens no Parque Natural Municipal de Naviraí no final de abril deste ano.

Esta viagem dá continuidade ao trabalho de atualização do plano de manejo do Parque e que registrou, durante a primeira viagem, 51 espécies de peixes na área do parque. O trabalho em laboratório da segunda etapa ainda não foi concluído, mas a equipe estima que ao menos 60 espécies de peixes já tenham sido registradas ao longo deste trabalho.

A equipe constatou também grande concentração de juvenis de Curimba e Piaus, além de outras espécies migradoras, o que sugere que as chuvas mais intensas registradas neste começo de 2023 tenha favorecido a piracema nos rios da região. Outros relatos de pescadores desde Eldorado até Ivinhema também reforçam esta conclusão, onde juvenis de várias espécies migradoras têm sido observadas em grande quantidade na planície de inundação dos afluentes do rio Paraná.

Este resultado reforça a importância desta região para a manutenção de estoques pesqueiros viáveis, mas também a importância desta região para a conservação da biodiversidade aquática.

O Professor Dr. Yzel Rondon Súarez, docente do Programa de Pós-Graduação em recursos Naturais da UEMS, que coordena os trabalhos afirma que a parceria com a Gerência de Meio Ambiente deve prosseguir ao menos até o final do ano, permitindo uma caracterização mais robusta da diversidade de peixes no Parque de Naviraí e deve se somar a outros estudos desenvolvidos pela equipe na avaliação da biodiversidade aquática e das principais ameaças à sua conservação.

O Gerente do Meio Ambiente de Naviraí, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, cita que “descobertas como essa reforçam a importância das Unidades de Conservação e o papel do Parque Natural Municipal de Naviraí na proteção da biodiversidade aquática. Essas parcerias têm sido um dos pilares da nossa gestão e têm mostrado resultados e descobertas que nem nós imaginávamos”.

A referida pesquisa também está inserida no Programa Municipal de Educação Ambiental das Unidades de Conservação – PEA/UCs, na Linha de Ação 4 “Pesquisas de Campo”.

Fonte: Gerência de Meio Ambiente da Prefeitura de Naviraí