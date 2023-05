UEMS participará de evento de extensão internacional na África

A professora Lucilene Soares da Costa, docente dos cursos de Letras da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), unidade de Campo Grande, faz parte da equipe organizadora do “I Seminário Sociambiental Brasil-Angola: Educação, Meio Ambiente, Tecnologias e Saúde”, que ocorrerá entre os dias 30 de maio e 4 de junho, no Namibe, Angola”.

O evento é uma iniciativa de pesquisadores de diversas instituições do Brasil e de Angola que integram a Rede Internacional de Extensão Universitária – RIEU. Nessa primeira edição farão parte da equipe as seguintes Universidades brasileiras: UEMS, UTFPR, USP, UFTM, UFPB, UFBA, IFRJ e UENF, em parceria com a Universidade do Namibe (UNINBE).

O objetivo é reunir e dar visibilidade à extensão universitária internacional e aos atores e grupos envolvidos para proporcionar a troca de conhecimentos socioambientais entre as instituições. Objetiva-se, ainda, fortalecer a formação dos educadores e alunos de ambos os países no que diz respeito à Educação, Meio Ambiente, Tecnologia, Linguagem e Saúde para a promoção de ações que busquem a prevenção de problemas ocasionados ao meio ambiente, tais como: desertificação, poluição da água, caça predatória, consumo desenfreado, resíduos, entre outros.

A partir do evento será possível identificar e difundir práticas educativas e de extensão desenvolvidas em ambos os países no âmbito da graduação e pós-graduação, para que possamos estabelecer conexões, parcerias e trocas de saberes. Dentre as atividades programadas, destacam-se: conferências internacionais, mesas redondas, grupos de discussão, oficinas, palestras e sessões de apresentação de trabalhos. Destaca-se que o evento atenderá vários dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) estipulados pela ONU.

Além disso, o evento possibilita criar uma rede de contatos e aproximar as relações na busca de mobilidade acadêmica e a internacionalização entre os países. Para informações basta acessar o site oficial do evento CLICANDO AQUI.

