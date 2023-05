UEMS/Dourados: Especialização em Currículo e Diversidade com 44 vagas está com as inscrições abertas

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) – Unidade Universitária de Dourados, por intermédio do Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação, Gênero, Raça e Etnia (CEPEGRE) informa que já está aberto Edital com oferta de 44 vagas para o curso de Pós-graduação lato sensu em Currículo e Diversidade, em nível de Especialização. As inscrições vão até 15 de junho de 2023 e podem ser realizadas de forma online. O edital pode ser acessado NESTE LINK .

Público-alvo – Poderão inscrever-se egressos/as e demais profissionais graduados em Pedagogia e/ou demais licenciaturas e bacharelados, comprovado por diploma, devidamente autorizado e reconhecido por órgão competente. A taxa de inscrição é no valor de R$ 50 (cinquenta reais).

Do curso – O curso de Especialização em Currículo e Diversidade tem como objetivo promover a qualificação em nível de Pós-graduação lato sensu, de profissionais da Educação e de outros segmentos interessados, assegurando-lhes formação política e pedagógica adequada ao planejamento, à análise, à orientação e à avaliação de propostas, que correspondam aos avanços do conhecimento no campo da educação para as relações étnico-raciais, de gênero e da valorização das culturas negra, indígena e imigrante, tanto em relação ao exercício da docência quanto à concretização de pesquisas e práticas – formais e/ou alternativas.

A carga horária total do curso é de 360 (trezentos e sessenta) horas, distribuídas em 10 (dez) disciplinas, equivalentes a 24 (vinte e quatro) créditos, não computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente. O tempo de orientação para elaboração individual do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) constará da carga horária total.

Mais informações sobre o curso estão disponíveis AQUI.

Contato: [email protected] ou Whatssap: 67 3902-2641.

Com informações da assessoria