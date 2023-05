UEMS: Curso de Enfermagem em Costa Rica abre inscrições pelo Histórico Escolar

A PROE (Pró-Reitoria de Ensino) da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) informou que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas Remanescentes do Curso de Enfermagem em Costa Rica.

A seleção ocorrerá por meio das notas do Histórico Escolar do Ensino Médio dos inscritos. Os candidatos aprovados terão ingresso imediato no ano letivo de 2023.

Estão sendo ofertadas 25 vagas, sendo 15 para ampla concorrência, 5 para reserva de vagas destinada as cotas para negros, 2 para cotas para indigenas, 2 para cotas para residentes em Mato Grosso do Sul e 1 para PCD (Pessoas com Deficiência).

Somente poderão concorrer às vagas para os regimes de cotas para negros/as (pretos/as e pardos/as) e indígenas, os/as candidatos/as que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas.

O edital está disponível em www.uems.br/editais/detalhes/96,

A inscrição no processo seletivo é gratuita e o curso ofertado não possui cobrança de mensalidade.

Inscrição

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet até às 23h59 de 18 de junho de 2023 (horário oficial de Mato Grosso do Sul), no endereço eletrônico www.uems.br/pro-reitoria/proe/dind/permanente.

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição e anexar o Histórico Escolar do Ensino Médio ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio obtido mediante a participação no Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) emitido pelas instituições certificadoras (secretarias estaduais de Educação ou Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia).

Com informações da assessoria