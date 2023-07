UEMS convoca candidatos para realização de matrícula no curso de Enfermagem em Costa Rica

A Diretoria de Registro Acadêmico (DRA) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), convoca os/as candidatos/as classificados/as no Processo Seletivo para preenchimento de vagas remanescentes do curso de Enfermagem no município de Costa Rica para efetuarem matrícula.

Confira o edital em https://www.uems.br/editais/detalhes/025

Foram convocados candidatos/as dos sistemas de concorrência de vagas gerais, indígenas, residentes em mato grosso do sul, pessoa com deficiência e negros.

A MATRÍCULA SERÁ REALIZADA POR MEIO DE REUNIÃO PÚBLICA. A Reunião pública será realizada dia 04 de julho de 2023, às 10h00 na sala virtual, no endereço eletrônico: https://meet.google.com/mfn-dzau-shv

Deverão participar da Reunião Pública os/as candidatos/as convocados/as (titulares e suplentes) que constam nas Listas (Anexo V) do Edital. EXCETO CANDIDATOS/AS CONVOCADOS/AS NO SISTEMA DE VAGAS PARA NEGROS que deverão participar obrigatoriamente da Banca de Verificação Fenotípica.

O/A candidato/a titular que não acessar a sala virtual ou não atender ao presente edital perderá o direito à matrícula e será automaticamente excluído/a do Processo Seletivo.

COMO FUNCIONA A REUNIÃO PÚBLICA

Durante a Reunião Pública será efetuada chamada nominal dos/as candidatos/as convocados/as pela UEMS na Lista de Convocados/as (Anexo V) para a realização da matrícula, pela ordem de classificação, até que todas as vagas reservadas ao curso de graduação de Enfermagem/Costa Rica da UEMS sejam preenchidas ou que não haja mais candidatos/as aptos/as presentes na sala virtual.

As matrículas serão realizadas de forma remota no dia 04 de julho, imediatamente após chamada nominal dos/as candidatos/as.

BANCAS DE VERIFICAÇÃO FENOTÍPICA