UEMS convoca candidatos de cinco processos seletivos para matrícula

Acesse o EDITAL Nº 018/2023/DRA/UEMS em www.uems.br/editais/detalhes/18

A realização da matrícula será feita por meio de Reunião Pública, que será realizada no dia 09 de maio de 2023, a partir das 13h30 (Horário de MS) nas Unidades Universitárias da UEMS. Os endereços das Unidades estão no Anexo I do edital.

Somente poderão participar da Reunião Pública os/as candidatos/as convocados/as (titulares e suplentes) que constam na Lista de Convocados/as para Matrícula (Anexo VI).

Os/As candidatos/as titulares e suplentes (convocados/as no Edital), ou seus representantes, interessados/as em efetuar matrícula, deverão comparecer nas respectivas Unidades Universitárias (endereços no Anexo I) nas quais concorrem às vagas com, no mínimo 1 (uma) hora de antecedência, para assinar a lista e participar da reunião pública.

Candidato titular

Entende-se por candidato titular o candidato classificado/a no total de vagas ofertadas. O comparecimento à Reunião Pública gera ao candidato titular a garantia de matrícula, desde que atenda todos os requisitos do Edital. O candidato titular que não comparecer ou não atender ao presente Edital perderá o direito à matrícula e será automaticamente excluído do Processo Seletivo que participou.

Candidato suplente

Entende-se por candidato suplente o candidato classificado além do total de vagas ofertadas. O comparecimento do candidato suplente na Reunião Pública não gera direito à matrícula, mas o não comparecimento no horário e locais estabelecidos ou não atendimento ao item 4 deste Edital o desclassifica, não tendo mais direito à matrícula. O candidato suplente presente terá direito a realizar a matrícula, obedecida a ordem de classificação, em vaga não preenchida por titular que não compareceu ou não atendeu os requisitos do Edital.

Como funciona a reunião pública?

Durante a Reunião Pública será feita chamada nominal (nome por nome) dos candidatos convocados pela UEMS e que assinaram a Lista de Convocados para Matrícula (Anexo VI) para a realização da matrícula, pela ordem de classificação, até que todas as vagas reservadas aos cursos de graduação da UEMS sejam completadas ou que não haja mais candidatos aptos presentes.

Como será a matrícula?

As matrículas serão realizadas de forma presencial no dia 09 de maio, imediatamente, após chamada nominal dos candidatos, exceto para os candidatos negros (pretos e pardos) que deverão participar, obrigatoriamente da banca de verificação fenotípica.

O candidato convocado, após a Reunião Pública, acompanhará o responsável pela matrícula do curso para o qual foi convocado, a qual será efetivada mediante a apresentação dos documentos solicitados em edital.

Para cada tipo de vaga: ampla concorrência, indígenas, residentes em MS e PCD, existe uma lista de documentos específica. Verifique essas informações no edital. A matrícula poderá ser efetuada pelo candidato ou por terceiro, com procuração simples. A procuração está disponível no Anexo II, do edital.

Banca de Verificação Fenotípica

Os candidatos convocados às vagas reservadas para negros (pretos e pardos) deverão participar, obrigatoriamente da banca de verificação fenotípica. Ao serem DEFERIDOS (aceitos) pela banca de verificação fenotípica, os candidatos para efetuar a matrícula deverão, além dos documentos exigidos para todos os candidatos, também deverão apresentar: Original e cópia legível do histórico escolar do Ensino Médio ou curso equivalente, integralmente em Escola Pública; e a Autodeclaração de pessoa negra de cor preta ou parda, conforme modelo da UEMS (Anexo V). O histórico escolar poderá, excepcionalmente, ser substituído para efeito de registro, de comprovante de conclusão do Ensino Médio, expedido pelo estabelecimento de ensino respectivo.

As bancas de verificação fenotípica atuarão de forma remota, reunindo-se por meio de plataforma de webconferência. A emissão do parecer pelo deferimento (aceite) ou pelo indeferimento do termo de autodeclaração étnico-racial do candidato será realizada mediante a apresentação online dos candidatos convocados às bancas de verificação fenotípica, no dia 08 de maio de 2023, das 08h às 11h e das 13h às 16h. OS LINKS PARA ACESSAR AS BANCAS ONLINE ESTÃO NO EDITAL. O candidato que não acessar a sala virtual no dia e horários especificados no Edital será desclassificado do processo seletivo.

