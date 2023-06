UEMS abre inscrições para aluno especial no Mestrado em Letras 2023

Até o próximo dia 30 de junho estão abertas as inscrições para Aluno Especial 2023 do Mestrado em Letras da UEMS/CG – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, na unidade Campo Grande. O processo seletivo de aluno especial será ofertado em nove disciplinas, todas no 2º semestre letivo de 2023.

Para se inscrever o candidato deverá acessar o Portal da Pós-Graduação UEMS por meio do endereço eletrônico http://posgraduacao.uems.br/uems-sigpos/portal e preencher o formulário.

Ao final do preenchimento, o candidato poderá gerar o comprovante de inscrição clicando na opção correspondente. O comprovante de inscrição gerado via Portal da Pós-Graduação deverá ser anexado à documentação exigida para inscrição e enviado para o e- mail [email protected].

Já para gerar o boleto bancário referente a taxa de inscrição no valor de R$ 100, o candidato deverá, ao final do preenchimento do formulário de inscrição, clicar na opção que permite a geração da cobrança. Ao realizar o procedimento, será redirecionado para o site da Funaepe (Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão) e deverá realizar mais um cadastro.

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até as 13 horas (horário de MS) do dia 30 de junho de 2023, em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e Correios, obedecendo aos critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários.

O comprovante de agendamento não será aceito para comprovar o pagamento da taxa de inscrição.

Lembrando que os servidores do quadro efetivo da UEMS ficam isentos da taxa de inscrição, devendo o candidato comprovar o vínculo efetivo mediante apresentação de cópia do holerite ou uma declaração emitida pelo Setor de Registro Funcional da Universidade.

No edital consta a relação de documentos que devem ser digitalizados e enviados em formato PDF, junto com o formulário de inscrição, para o endereço eletrônico [email protected] até as 13h (horário de MS) do dia 30 de junho.

Toda a documentação necessária está descrita no edital que pode ser conferido no link https://posgraduacao.uems.br/uems-sigpos/portal/cursos/verificar-matricula/285.

Critérios

Denominam-se Alunos Especiais os acadêmicos não vinculados a Programas de Pós-graduação da UEMS, portadores de diplomas de curso superior de qualquer área de conhecimento, devidamente autorizados e reconhecidos por Órgão Competente.

Poderão se inscrever em uma das disciplinas, como aluno especial no Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGLETRAS), candidatos portadores de diploma de Curso de Graduação de qualquer área de conhecimento, devidamente autorizado e reconhecido pelo órgão competente, ou que possuam o comprovante de conclusão do Curso de Graduação.

Com informações da assessoria