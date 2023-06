Turismo de MS faz capacitação sobre principais destinos na Convenção Anual BWT

Em mais uma ação estratégica para impulsionar e promover o incremento do fluxo turístico no Estado, a FundturMS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) apresenta os destinos turísticos do Estado e realiza capacitação para agentes de viagens durante a Convenção Anual BWT Operadora. O evento, realizado de 4 a 7 de junho, no município de Una (BA), reúne cerca 250 profissionais do turismo de todo o País.

A capacitação sobre os destinos turísticos de Mato Grosso do Sul será realizada na manhã do dia 6 (segunda-feira). Durante o evento, Mato Grosso do Sul terá ainda um painel de divulgação da campanha nacional de divulgação “Desbravador de Destinos” e a apresentação dos vídeos promocionais.

O evento contará com a presença de fornecedores, prestadores de serviços e jornalistas especializados, além de assessoria de imprensa que fará, em tempo real, a divulgação dos acontecimentos nas principais mídias sociais e veículos de impacto no turismo.

Outras ações

Em parceria com a Operadora, a Fundação de Turismo de MS realiza ainda ações de divulgação e promoção do turismo sul-mato-grossense no Road Show BWT nas cidades de Londrina, Maringá, Curitiba e Cascavel, no Paraná; e Balneário Camboriú, em Santa Catarina, de 14 a 18 de agosto de 2023; e na Super Semana BWT, que acontecerá on-line de 14 a 18 de agosto de 2023.

O diretor-presidente da FundturMS, Bruno Wendling, fala sobre a importância das ações que serão realizadas em 2023 com a BWT. “Mato Grosso do Sul vem trabalhando com essa operadora nos últimos anos e entendemos que, para ver resultados e para que aumente o número de produtos nas prateleiras das agências de turismo, bem como aumente o fluxo de turistas, o trabalho tem que ser contínuo. Temos que fortalecer o relacionamento com as operadoras, posicionar cada vez mais os nossos produtos. Confiamos no trabalho de vendas dos destinos de Mato Grosso do Sul que a BWT vem realizando, pois alcançamos importantes resultados no ano passado e este ano vamos reforçar com o aumento do número de ações conjuntas. A expectativa é de aumento do número de pacotes ofertados, assim como o aumento do número de turistas para Mato Grosso do Sul”.

Durante o Road Show do mês de agosto estarão presentes cerca 50 agentes de viagens convidados, que serão capacitados pela FundturMS sobre destinos como Bonito/Serra da Bodoquena e Pantanal. Além de negócios, o trade turístico sul-mato-grossense também terá oportunidade para network e trocar conhecimento sobre produtos e serviços. O objetivo é ampliar a divulgação e comercialização do destino Mato Grosso do Sul nas cidades que receberão o Road Show.

Com informações da assessoria