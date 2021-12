Trilha Aquática em Nioaque chama atenção pela beleza da Natureza

Passeio Inaugural de Caiaque tem como trilha aquática rumo as pegadas dos dinossauros

Nioaque aventura apresenta opção em turismo e lazer em Nioaque, com passeio aquático pelo Rio Nioaque, passando pelo sítio arqueológico onde é possível vislumbrar as pegadas dos dinossauros.

O passeio inaugural contou com a presença de dois Franceses, que estão fazendo intercambio no Brasil, através da AFS, e mais três participantes, com dois instrutores.

A equipe saiu do Beira Rio, localizado na antiga ponte saída para Guia Lopes, navegando rio abaixo com todos os aparatos de segurança.

Durante o passeio é possível contemplar a natureza, e pelos instrutores é descrito com riqueza de detalhes a fauna e flora da região, além de passar um pouco de conhecimento da história local, seguindo com a visita no local das pegadas de dinossauros que estão fossilizados há mais de 100 milhões de anos.

Chegando próximo ao sítio arqueológico, os instrutores demonstram aos participante do roteiro, através de estudos levantados, onde foram descobertos as pegadas de dinossauros.

A descoberta foi feita pelos cientistas do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Os resultados do estudo foram publicados, no “Journal of South American Earth Sciences”, revista científica dedicada às ciências da terra, assinado pelos paleontólogos Rafael Costa da Silva, do Museu de Ciências da Terra (MCTer) do Serviço Geológico do Brasil, Maria Izabel Lima de Manes e Sandro Marcelo Scheffler, que ambos são da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Curiosidades:

Pedra Vila Quem Quem, origem do nome do Rio Nioaque, que levou ao nome da Cidade. Seu nome deriva da palavra tupi-guarani “Anhuac” que traduzida para o Português significa “Clavícula quebrada”. Anhuac, era a designação do rio, hoje Nioaque, que banha a cidade. Sua grafia antiga era “Nioac”.

1ª Parada Confluência Rio Nioaque – Rio Urumbeva, nessa parte é demostrado como local muito relevante para a história do estado e do Brasil, pois é nesse exato local que segundo os historiadores surgiu o povoado de Nioaque, e foi palco de uma das maiores batalhas da América, a guerra da Tríplice Aliança, conhecida por Guerra do Paraguai.

Este local foi descoberto em 08 de Abril de 1848, através de uma expedição vindo do rio Paraná, a mando do imperador Dom Pedro 2, para desbravar e povoar essas terras, pois os espanhóis estavam de olho nessa região. A expedição acabou aportando aqui nessa confluência, se tornando um porto e iniciando o povo que levaria o nome do Rio Anhuac e posteriormente o nome evoluiu foneticamente para a grafia de hoje Nioaque.

Quase 20 anos depois, esse mesmo local foi palco de batalhas violentas e sangrentas da guerra da Tríplice Aliança (do Brasil, Argentina e Uruguai) contra o Paraguai.

Quem desejar realizar o passei é possível acessar o Instagran da empresa, @Nioaqueaventura.