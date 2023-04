Tribunal de Justiça tem 271 processos pautados de 18 a 20

No período de 18 a 20 de abril, os órgãos julgadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul têm 271 processos em pauta para julgamento. As pautas de julgamento estão disponíveis para consulta no link https://esaj.tjms.jus.br/pauta-julgamento/consulta

Os operadores do direito devem solicitar, via e-mail, para fazer sustentação oral e antecipações de julgamento. O advogado que pretenda fazer sustentação oral ou pedir antecipação de ordem de julgamento deve enviar seu pedido até 24 horas antes do início da sessã

o de julgamento, considerados para essa finalidade apenas os dias úteis, observando o órgão para o qual foi pautado o julgamento.