Teste do pezinho é oferecido gratuitamente no Hospital Universitário de MS

Basta uma pequena amostra de sangue colhida dos bebês, preferencialmente entre o terceiro e o quinto dia de vida, para detectar problemas de saúde que podem causar sequelas graves, irreversíveis ou risco de vida ao recém-nascido. As doenças mais frequentes são o hipotireoidismo congênito e a doença falciforme que, juntas, perfazem uma média de 77% dos casos diagnosticados, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Nesta terça-feira, 6, comemora-se o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Uma data para conscientizar sobre a importância do exame, que é obrigatório para todos os recém-nascidos e oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e, consequentemente, em todos os hospitais Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

“O teste do pezinho possibilita a investigação oportuna de várias doenças metabólicas, genéticas, endócrinas, infeciosas, doenças raras e graves que não apresentam sinais clínicos na fase inicial da vida e que se não forem diagnosticadas de forma precoce podem causar sequelas graves, irreversíveis ou risco de vida ao recém-nascido. O diagnóstico precoce permite uma intervenção precoce e melhor evolução da doença”, explica o endocrinopediatra da Ebserh, Paulo Serra Baruki.

O teste é muito fácil e rápido de fazer. É colhida uma pequena amostra de sangue do recém-nascido em papel de filtro próprio, para a realização do exame, que é encaminhado para um laboratório para a análise e pesquisa das doenças que estão no rol da triagem neonatal.

Até 2021, apenas seis doenças eram identificadas pelo teste do pezinho pelo SUS: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, síndromes falciformes, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase.

No entanto, a Lei de nº 14.154, de 26 de maio de 2021, estabelece a ampliação de seis para cinquenta o número de doenças que podem ser detectadas pelo Teste do Pezinho oferecido pelo SUS.

A Lei Federal entrou em vigor em 27 de maio de 2022, e a implementação das doenças ocorrerá em cinco etapas e escalonada conforme cronograma e norma regulamentada pelo Ministério da Saúde.

No Estado de Mato Grosso do Sul, pelo SUS, o Teste do Pezinho atualmente engloba as seis doenças mencionadas mais a toxoplasmose.

Sobre a Rede Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

