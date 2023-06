Tempo muda hoje trazendo chuva e frio

O feriado prolongado de Corpus Christi será ensolarado em todo Mato Grosso do Sul, com umidade relativa do ar entre 20 e 40%, principalmente nas regiões Norte e Pantaneira. As temperaturas seguem o padrão dessa época do ano, com madrugadas mais frias e elevação gradual ao longo do dia.

As temperaturas máximas podem ultrapassar 33 graus Celsius e as mínimas chegar a 13°C, dependendo da região. Isso até o sábado, dia 10. Os dados estão no Boletim Meteorológico elaborado pelos técnicos do CEMTEC/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

No domingo (11) está prevista mudanças no tempo com a aproximação de uma frente fria aliada a intenso fluxo de calor e umidade que favorece a formação e aumento de nebulosidade e trará chuvas ao Estado. Nas regiões Sul, Sudeste e no Pantanal podem ocorrer tempestades com rajadas de vento.

Devido a chegada da frente fria, a próxima semana deve ser chuvosa em Mato Grosso do Sul e, a partir da terça-feira, dia 13 de junho, feriado em Campo Grande em homenagem ao padroeiro da cidade, Santo Antonio, as temperaturas terão queda significativa, podendo variar entre 2 e 6 graus Celsius na região Sul.

