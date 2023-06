Temperaturas sobem gradativamente neste sábado em Mato Grosso do Sul

A previsão para sábado (3) é de tempo estável com sol e variação de nebulosidade devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, ou seja, uma massa de ar que favorece o clima seco em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), durante o fim de semana as temperaturas máximas estarão em elevação e os índices de umidade relativa do ar ficam mais baixos, entre 30% a 50%, principalmente nas regiões norte e pantaneira.

Em Campo Grande terá mínima de 15ºC e máxima de 27ºC. Dourados com mínima de 14°C e máxima de 26°C. No sul- fronteira, a temperatura em Ponta Porã será com mínima de 14ºC e máxima de 25ºC. Na região Conesul, Iguatemi fica com mínima de 14°C e máxima 26°C. No sudoeste, Porto Murtinho começa o dia com mínima de 19°C e a máxima atinge os 31°C.

No Pantanal, em Corumbá espera-se mínima de 20°C e máxima de 30°C. No Norte, a mínima em Coxim será de 17°C e a máxima de 31°C, Camapuã terá mínima de 15ºC e máxima de 28ºC. No Bolsão, a mínima será de 14ºC em Paranaíba e de 15°C em Três Lagoas, a máxima será de 28°C na região.