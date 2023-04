Temperaturas caem após chuvas nesta quarta-feira no Estado

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para quarta-feira (19) indica acumulados significativos de chuvas, com valores acima de 40 mm, com destaque para as regiões centro-norte do Estado. Após as chuvas espera-se queda mais acentuada das temperaturas devido a um frente fria, sendo prevista como a mais intensa do ano até o momento.

No Norte do Estado, Camapuã tem previsão de 18°C de mínima e máxima de 23°C; Coxim marca 20°C de mínima e 25°C de máxima. No Pantanal, Corumbá tem mínima de 20° e máxima de 23°C. Em Aquidauana, mínima de 17ºC e máxima de 25ºC. Na região do Bolsão, Três Lagoas terá 18°C de mínima e máxima de 27°C, e Paranaíba atinge 26°C de máxima.

Em Campo Grande, a mínima será de 17°C e a máxima de 24°C. Em Dourados, mínima de 15ºC e máxima de 23°C. No Sul, Ponta Porã terá mínima de 15°C e máxima de 24°C e Iguatemi aguarda por mínima de 14°C e máxima de 24°C. Anaurilândia espera por mínima de 17°C e máxima de 25°C.