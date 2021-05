Syntec do Brasil participa da Série Especial Os Efeitos do Pós-pandemia na Pecuária Brasileira

A Syntec, empresa nacional de produtos de excelência para saúde animal, marca presença na Série Especial Os Efeitos do Pós-pandemia na Pecuária Brasileira, iniciativa da Agrishow em parceria com a Anualpec – Anuário da Pecuária Brasileira. São cinco episódios com profissionais apresentando e discutindo, com dados e análise fundamentada, as vantagens, oportunidades e desafios para a pecuária brasileira no cenário pós pandêmico, incluindo aumento dos custos de produção, intensificação da pecuária, mudanças no consumo, perspectivas de preços e impacto no mercado de terras, além dos esforços para abordagem do tema da sustentabilidade na atividade pecuária. O evento é online e gratuito, com programação entre os dias 24 a 28 de maio. Para participar é preciso se inscrever no link: https://www.agrishow.com.br/pt/landing-pages/pecuaria

“A pecuária é um negócio importante e faz parte da estratégia da Syntec do Brasil, o que nos motiva a participar de iniciativas positivas de discussão sobre os rumos da atividade. Nesse sentido, participamos pela primeira vez do Anuário da Pecuária Brasileira 2021 e da série de eventos, ferramentas importantes para auxiliar pecuaristas, empresas e órgãos privados e públicos nas tomadas de decisões relacionadas a esta importante atividade produtiva”, destaca o gerente de produtos da linha de grandes animais da Syntec do Brasil, Thales Vechiato.

Sobre a Syntec – A Syntec é uma indústria de produtos para saúde animal 100% brasileira, com foco em medicamentos e suplementos veterinários de alta complexidade. Seu portfólio é amplo, incluindo terapêuticos, especialidades, produtos para higiene e saúde, suplementos e, agora, vacinas animais. Mais informações: www.syntec.com.br