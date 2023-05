Subsecretaria realiza Fórum Estadual para elaborar novas políticas públicas para as mulheres

Com o objetivo de reunir gestoras estaduais para discutir novas políticas públicas que melhorem o atendimento às mulheres, a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, ligada à Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), realiza o 1º Fórum Estadual de Gestoras de Organismos de Políticas para as Mulheres (OPMs).

O evento estadual abre a campanha contra o feminicídio, além de ser o desdobramento das discussões realizadas no Fórum Nacional, em abril, na capital federal. O fórum é voltado especificamente às gestoras de OPM’s

O Fórum Estadual de OPMs é um espaço de diálogo que reunirá gestoras estaduais e municipais de 55 municípios, entidades não governamentais e a rede de atendimento à mulher vítima de violência.

Para a coordenadora-geral da Articulação dos OPMs e das Entidades da Administração Federal, Celia Watanabe, é necessário ampliar a presença das mulheres em todos os espaços de decisão e poder.

“O aperfeiçoamento das políticas públicas para o enfrentamento à violência contra as mulheres e de promoção da autonomia econômica passa por um amplo processo de articulação e de diálogo. Ampliar os níveis de participação das mulheres é fundamental para avançarmos”, destaca Celia.

Os objetivos do fórum é fortalecer os OPMs estaduais e municipais; estimular a criação de novos Organismos de Políticas para as Mulheres nos municípios; e contribuir com a integração de políticas públicas para as mulheres em todos os níveis da gestão pública.

A Subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Cristiane Sant´ Anna fala da importância de reunir as gestoras. “É importante o fórum para que as gestoras tenham informação e capacitação. Queremos construir transversalidade para elaborar políticas para as mulheres, junto com as secretarias de educação, assistência social, fundação do esporte, cultura, turismo, dentre outros.”

Na ocasião, serão realizadas palestras sobre a atualização de leis, Plano Plurianual Participativo (PPA), construção de projetos, feminicídio e empreendedorismo feminino. O evento é em parceria com o Ministério da Mulher e a Casa da Mulher Brasileira.

Serviço:

Endereço: Casa da Mulher Brasileira, R. Brasília, Lote A, Quadra 2 s/n – Jardim Imá, Campo Grande – MS, 79102-050

Dia: 01/06

8h30min às 12h

Dia: 02/06

8h30min às 12h

Com informações da assessoria