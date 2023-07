Sorteio define 58 contemplados das unidades habitacionais em Jardim

Na manhã desta sexta-feira (7 de julho) aconteceu na Câmara Municipal de Jardim o sorteio das 58 casas do Jardim Bela Vista, no município de Jardim, referente ao programa habitacional FGTS Subsidiado Caixa, uma parceria entre Prefeitura de Jardim, Agência Estadual de Habitação (Agehab), Caixa Econômica Federal (CEF) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Jardim, Glaucio Cabreira; a vereadora Teresa Moreira; o secretário municipal de Governo, Luiz Miguel Faria; a secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Marilsa Bambil; a chefe do Centro de Apoio ao Trabalho e Habitação (Ceath), Patricia Lima; o presidente da Associação Estadual de Habitação Popular e Reforma Urbana (ASPRE), Hélio Cosmo Rodrigues; o gerente geral da agência Caixa de Jardim, Israel Paulino Gomes; e o engenheiro responsável pela obra, da VBC Engenharia, Gustavo Souza Castro.

Em breve as famílias já receberão os contratos, e na sequência será iniciada a construção das casas. A previsão é que até novembro sejam entregue um total de 100 unidades habitacionais previstas pelo programa, o Jardim Bela Vista e no Portal Sul, que já teve obras iniciadas”, explica a chefe do Centro de Apoio ao Trabalho e Habitação (Ceath), Patricia Lima.

O Programa Habitacional Financiado com Subsídio é uma parceria com os municípios e Governo Federal, tendo por objetivo garantir à população o benefício da casa própria por meio dos subsídios do Estado e do Governo Federal. O programa incorpora subsídio Estadual ao subsídio Federal no financiamento do FGTS, ampliando e facilitando o acesso das famílias com renda entre R$ 1.600,00 e R$ 6.500,00 à casa própria. Além do subsídio ao financiamento o Governo do Estado e os municípios investem na infraestrutura do acesso ao empreendimento.

Com informações da assessoria