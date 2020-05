Solidariedade do bem

Na onda do lema “Fique em Casa” e das Lives musicais, Nioaque na noite de ontem pode assistir live dos meninos Jhony e Marcos, com as modas do sertanejo universitário do momento e as memoráveis.

Na live foram arrecadados valores quais foram repassados à Casa da Criança “André Luiz”, e segundo informações chegando quase a casa de 2.000,00 (dois mil reais).

A dupla é destaque em Nioaque em muitas apresentações, e como o mundo está sob alerta por conta do COVID 19, as lives estão sendo formas de amenizar a saudade das apresentações nas casa de shows da city, e a ação serve como alento nesse momento difícil que o mundo passa.