Sidrolândia inicia Campanha do Agasalho “Aquecendo vidas e cobrindo corações”

Com a chegada do inverno, muitas famílias precisam lidar com o frio intenso e com outras dificuldades. Pensando nisso, a Prefeitura de Sidrolândia, através Assistência Social, promove a Campanha do Agasalho “Aquecendo vidas e cobrindo corações”.

Com o objetivo de arrecadar peças de roupas, cobertores e agasalhos em geral, a campanha busca beneficiar famílias carentes do município. Os pontos de arrecadação estão distribuídos por diversos locais, como a UPA, CEM, Sedetur, Casa do Trabalhador, Supermercado Nandas, Biblioteca do SESI, Livraria Paulo Freire, Associação Empresarial, Paço Municipal, Secretaria de Assistência Social, Cadastro Único e Central de Regulação.

Todas as peças arrecadadas serão destinadas a quem mais precisa. A campanha é uma iniciativa importante para ajudar a população a enfrentar as baixas temperaturas do inverno e garantir que as famílias carentes tenham um pouco mais de conforto e segurança nessa época do ano.

A Campanha do Agasalho “Aquecendo vidas e cobrindo corações” é uma oportunidade para que cada um faça sua parte e ajude a aquecer o inverno de quem mais precisa. “Doar uma peça de roupa pode parecer pouco, mas pode fazer toda a diferença na vida de alguém”, informa a secretária de Assistência Social, Aletânia Ramires Gomes.