Maio: Show ”Hermanos Irmãos” tem agenda em Jardim e Aquidauana

A Divisão de Cultura, Esporte e Lazer (DCEL), por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) convida a todos para assistir os shows do projeto “Hermanos Irmãos – Circuito Universitário UEMS”. O projeto conta com incentivo do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC-MS).

“Hermanos Irmãos” é um trio formado por Jerry Espíndola, Márcio De Camillo e Rodrigo Teixeira. Durante a temporada de shows na UEMS, o trio contará nas apresentações com a participação especial das cantoras Alzira E. (irmã de Jerry Espíndola) e Marina Peralta.

Confira a programação:

HERMANOS IRMÃOS e ALZIRA E

09/5 – 20h30 – Ponta Porã – Campus UEMS

10/5 – 20h30 – Naviraí – Campus UEMS

11/5 – 20h – Dourados – Casa da Cultura UEMS

HERMANOS IRMÃOS e MARINA PERALTA

23/5 – 20h30min – Maracaju – Estacionamento UEMS

24/5 – 20h30min – Jardim – Anfiteatro UEMS

25/5 – 20h30min – Aquidauana – Anfiteatro UEMS

Em todos os shows a entrada é gratuita. O trio “Hermanos Irmãos” vai apresentar canções como “Delta da Vida”, “Por América” e “Ao Vivo”.