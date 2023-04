Seu Abraço Aquece: apoio de empresas e entidades fortalece o propósito de fazer o bem

Levar conforto e aquecer a população em situação de vulnerabilidade neste inverno. Este é o propósito da campanha “Seu Abraço Aquece”, iniciativa do Governo do Estado, realizada em parceria com a SAD (Secretaria de Administração) e que tem a primeira-dama, Mônica Riedel como madrinha.

Inicialmente pensada para ocorrer entre os servidores estaduais, a campanha comprova sua relevância social ao conquistar importantes parceiros, como a Anoreg (Associação dos Notórios e Registradores do Estado de Mato Grosso do Sul), que nesta quinta-feira (27) pactuou parceria para ampliar o número de doações e assim, beneficiar mais pessoas.

Além das arrecadações internas, entre os funcionários dos 16 cartórios de Campo Grande, caixas serão disponibilizadas para que a população possa contribuir. “A Anoreg, com sua atuação atenta à responsabilidade social, decidiu integrar a campanha, sabendo de sua relevância. Para nós é uma honra fazer parte desta ação tão positiva”, esclarece o presidente da entidade, Leandro Augusto Neves Corrêa.

Logo no primeiro dia, a caixa localizada no cartório Zamperlini (9° Ofício) recebeu várias doações dos servidores, que mostraram seu comprometimento com a causa.

Para a primeira-dama, Mônica Riedel, a adesão dos parceiros comprova o quanto o sul-mato-grossense é solidário. “Foi uma grata notícia saber que a Anoreg abraçou nossa causa e que Seu Abraço Aquece está ganhando cada dia mais parceiros que tornam o projeto mais forte”, destacou.

Destacando a importância da participação popular, a secretária Ana Carolina Nardes reforça que todos podem ajudar, mesmo que seja com uma única peça de roupa. “Esse apoio da Anoreg é muito importante para fortalecer o propósito. Ao ampliar os pontos de arrecadação, mais pessoas poderão doar e por isso eu peço que quem for a um cartório resolver suas questões pessoais, leve uma peça ao menos e ajude a aquecer a vida de uma pessoa no período de baixas temperaturas. Somos gratos a cada doação e aos parceiros por abraçar a causa”, enfatizou a titular da SAD.

Parcerias e pontos de arrecadação

Além da Anoreg, que disponibilizará os 16 cartórios da Capital como pontos de arrecadação, o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Faculdade Insted e a Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS) também integram a campanha.

Serão aceitas peças de roupas, calçados e cobertores novos ou em bom estado de conservação e limpas, que serão doadas por meio de instituições que atuam na área da assistência social.

Instituições interessadas em receber doações devem enviar um e-mail até o dia 12 de maio para: [email protected].

Além das secretarias e autarquias estaduais, os pontos de arrecadação na Capital são:

Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Avenida Afonso Pena, 377 – Bairro Amambaí

Faculdade Insted – Rua 26 de Agosto, 63 – Centro

Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS) – Rua Marcino dos Santos, 401 – Chácara Cachoeira

Cartórios da Capital

E no interior do Estado, as doações podem ser direcionadas às unidades da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.

