Setor de turismo de pesca em Bataguassu recebe incentivo e planejamento estratégico durante encontro

Nesta sexta-feira (7), o Encontro de Turismo: Rota do Tucunaré Porto XV foi destaque durante a programação do Dia da Oportunidade. O evento, realizado durante a tarde, reuniu empresas do setor de turismo da região e aconteceu na Nova Prefeitura de Bataguassu, situada na Av. Aquidauana, Centro. A iniciativa foi uma ação integrada entre o Sebrae/MS, por meio do programa Cidade Empreendedora, Prefeitura Municipal de Bataguassu e a Associação Integra Costa Leste.

Estiveram presentes na abertura do encontro o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça e a gerente da Regional Costa Leste do Sebrae/MS, Josi Signori. Esse encontro é resultado de um trabalho que teve início em 2022, no qual o Sebrae/MS prestou consultoria para a Associação Integra Costa Leste visando à roteirização turística da região. Nesse contexto, quatro municípios com vocação para o turismo de pesca foram impactados: Bataguassu, Aparecida, Três Lagoas e Paranaíba.

Para impulsionar o turismo regional, por meio da divulgação do plano de ação e da troca de experiências com cases de sucesso no setor, o evento reuniu diferentes atores envolvidos no desenvolvimento do turismo local. No encontro, foram apresentados cases de sucesso da Associação Corumbaense das Empresas de Turismo (ACERT) e Joice Pesca e Tur, de Corumbá, permitindo que os participantes conhecessem boas práticas implementadas em outras localidades. Além disso, foram discutidas as escolhas das capacitações de turismo para a cidade, visando qualificar e fortalecer ainda mais o setor.

Um dos momentos de destaque foi a apresentação do Plano de Ação do Turismo de Pesca para Bataguassu, que trouxe diretrizes e metas para o desenvolvimento dessa modalidade turística na região. Também foi elaborado um calendário de turismo, com eventos e atividades relacionadas à pesca esportiva, visando atrair visitantes e promover a economia local.

Ana Flávia Arrais, analista técnica do Sebrae/MS, ressaltou que o objetivo é trocar experiências sobre o turismo, especialmente em localidades mais avançadas, a fim de impulsionar as ações turísticas em Bataguassu. “No plano de ação de Bataguassu, estão incluídas atividades como capacitação do setor hoteleiro, pousadas, atendimento e restaurantes. Além disso, serão realizadas visitas técnicas e será estruturado um campeonato de pesca em parceria com a Associação Integra Costa Leste, atendendo a uma solicitação do prefeito. Outras ações, como visitas técnicas adicionais, também serão realizadas para buscar novas práticas”, detalhou a analista, reforçando que o apoio do Sebrae visa possibilitar que esse grupo trabalhe de forma conjunta e desenvolva o setor turístico.

O encontro foi um marco importante para a valorização do turismo de pesca na região de Bataguassu, promovendo o desenvolvimento econômico local e abrindo novas oportunidades de negócios para as empresas do setor, conforme apontou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Urbano e Rural, Mário Miguel. “Vamos criar mecanismos para atrair turistas para o nosso município. Temos o Rio Paraná e o Rio Pardo presentes na nossa região que é rica em belezas naturais. Então, nosso negócio é o turismo pesqueiro e precisamos explorar esse potencial. Com o envolvimento de empreendedores e com o apoio do Sebrae, vamos trabalhar juntos para fomentar esse eixo e promover o desenvolvimento”, disse o secretário.

Através do engajamento dos participantes e da parceria entre o Sebrae/MS e a Prefeitura Municipal, foi possível fortalecer o potencial turístico da Rota do Tucunaré Porto XV. “Acredito que com a união dos empresários a gente chegue no nosso objetivo. A prefeitura tem que nos dar condição para que a gente exerça a nossa atividade, mas além da vontade municipal, é preciso o envolvimento dos empresários e aqui em Bataguassu queremos fomentar esse engajamento. Como Associação, fazemos esse trabalho em alguns municípios da Costa Leste com vocação para o turismo e incluímos Bataguassu porque aqui, realmente, temos um produto de qualidade na prateleira e que merece destaque. Já existe uma rota e há interesse dos empresários que já atuam no segmento, então, acredito que se todos se unirem a gente consegue atingir resultados com excelência”, destacou o diretor do Eixo de Turismo/IGR da Associação Integra Costa Leste, Stenio Congro.

Além das ações discutidas durante o evento, estão previstas ações futuras, como o curso “Atendimento e Recepção em Hospitalidade”, a Caravana Turismo de Pesca e o curso de qualificação de Guia de Pesca, que visam qualificar ainda mais os profissionais e potencializar o turismo de pesca em Bataguassu.

Mais informações sobre o programa Cidade Empreendedora podem ser obtidas por meio do número 0800 570 0800.

