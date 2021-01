SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREITO DE NIOAQUE

Na manhã do dia 1º de Janeiro, a Câmara de vereadores reuniu-se em Sessão Solene de Compromisso de Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-prefeito eleitos no último pleito eleitoral ocorrido no dia 15.11.2020, para a gestão 2021/2024, e eleição da mesa diretora que conduzirá os trabalhos da casa legislativa no biênio 2021/2022.

A sessão seguiu os protocolos de biossegurança do COVID-19, participando da sessão dois convidados por vereadores, quatro convidados do vice-prefeito, oito convidados do prefeito e autoridades:

CAPITÃO PM RAFAEL PINHEIRO GARCIA , CMDT DO 4º PELOTÃO PM;

CORONEL PETER MELO DA SILVA – CMT 9º GAC

PASTOR EDICÉLIO DE SOUZA VIEIRA

Vereadora Cândida Thereza(PSDB) iniciou os trabalhos, presidindo a primeira parte da sessão, convidado para fazer parte da mesa o prefeito eleito Valdir Couto Junior e Vice-prefeito Danilo Catti, e em conformidade regimentais empossou os vereadores:

JEUZIMAR MENDES DE ARAÚJO

JOSÉ GONÇALVES BARBOZA

PABLO RUAN PACHE CORREA

PAULO ROBERTO MEIRA SIMÃO

REINALDO GARCIA ANDRÉA

ROSEMEIRE MEZA ARRUDA

SERGIO MARQUES

SILAS NUNES FERREIRA

Pela presidente foi solicitado a cada vereador eleito a entrega da declaração de bens, seguindo de juramento de posse proferido por cada um, sendo assim declarado empossado os vereadores.

COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA

Pelas presidente foi solicitado apresentação da Chapa para compor a Mesa Diretora para biênio 21/22, sendo apresentada chapa única, “Independência e União” tendo como

Presidente Silas Ferreira (PSDB), Vice-presidente Paulo Roberto Meira Simão (PP), 1º Secretário Sérgio Marques(PT) e 2º Secretário Reinaldo Garcia Andréa (PSDB).

A chapa recebeu aprovação por maioria, votando contrário vereadora Rosemeire Mesa Arruda (DEM).

O Presidente empossado Silas Ferreira deu posse ao prefeito e vice prefeito, sendo em seguida passado a palavra livre a cada um dos vereadores, vez que externaram os agradecimentos e firmaram compromisso de atuar pela cidade.

Usaram também da fala, prefeito Valdir que externou como pegou o município há quatro anos atrás, e fez conotações de como está e o que pretende fazer.

Pelo vice-prefeito foi proferido agradecimentos pelos quatro anos de vereança e como presidente da Casa Legislativa conseguiu devolver mais de meio milhão de reais ao erário público, saindo com sentimento de dever cumprido.

Finalizando pelo presidente eleito, Vereador Silas agradeceu a confiança recebida através do voto dos pares para chegar à presidência, agradeceu o prefeito pelas parcerias a gestão passadas, onde somaram esforços em buscar recursos em prol ao município, reiterou os agradecimentos aos munícipes, declarando encerrada a sessão solene.

Edição e fotos: Elizete Maidana