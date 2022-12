Será que agora vai? Conversas avançam, e ex-senadora por MS deve ser ministra do Planejamento

Description Description Description

As conversas entre Simone Tebet (MDB-MS) e o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), avançaram nas últimas horas e ela deve ser a futura ministra do Planejamento.

A senadora chegou a Brasília na noite desta segunda (26). Nesta terça-feira (27), ela deve ter uma reunião com Lula.

Antes, deverá ocorrer um encontro do presidente do MDB, Baleia Rossi, com o petista Alexandre Padilha, já anunciado por Lula como futuro ministro das Relações Institucionais.

Tebet foi terceira colocada no primeiro turno das eleições presidenciais. No segundo turno, apesar de não ser uma aliada histórica de Lula, ela apoiou o presidente eleito. Isso impulsionou o nome da senadora para ocupar um ministério no novo governo.

Tebet queria inicialmente uma pasta ligada a ações sociais, como o Desenvolvimento Social, que acabou ficando com o senador eleito Wellington Dias (PT-PI). Lula ficou com o desafio de encontrar um espaço na Esplanada para a aliada.

Turbinada no ministério

No desenho acertado entre Tebet e a equipe de transição, o Planejamento deve ficar responsável pelo PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

Na gestão Bolsonaro, o PPI ficou um período com a Casa Civil, e depois com o Ministério da Economia. O programa define privatizações e concessões ao setor privado.

Também devem ficar sob a alçada do Planejamento o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA).

Ainda será discutido se Tebet também vai ficar responsável pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

Fonte: G1