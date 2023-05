Senadora Tereza Cristina é o nome do PP para ampliar força do partido em todo o país

A ex-ministra de Agricultura e Pecuária no governo Jair Bolsonaro e atual senadora Tereza Cristina (PP), eleita em Mato Grosso do Sul com 829.149 votos no pleito de 2022, segue como referência política e, assim, o presidente do seu partido, o também senador Ciro Gomes, vai dará à ela o comando do instituto ligado àquela legenda que será criado no Estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do país. A informação é do jornal Estadão (O Estado de SP) em matéria publicada em sua edição de domingo (28).

De acordo ainda com o Estadão, o futuro instituto será bancado por empresários e se constitui de nova estratégia de Ciro Nogueira para aumentar o tamanho do partido naquele Estado, sob o comando há quase 30 anos do PSDB, e tentar trazer para as fileira do PP, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos.

O Estadão informa também que o instituto de Tereza Cristina será batizado de “Vetor’’. Ao jornal, a senadora disse que ‘’o instituto será criado para termos um lugar de estudos aprofundados de temas que são importantes do Brasil. Serão debates sobre, por exemplo, o futuro da mão de obra, como fazer e o que sugerir para o futuro do País’’.

No mês de março, Ciro Nogueira levou Tereza Cristina para um encontro político com Tarcísio e outros aliados no Palácio dos Bandeirantes, quando a criação do partido foi discutida, revela o Estadão.

Com relação a trazer o governador Tarcísio para o PP, apontado como possível candidato à presidência da República caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não possa disputar em 2026, a senadora disse, conforme o jornal: ‘’O Ciro quer o Tarcísio no PP? Eu também quero’’. Tereza e Tarcísio foram ministros na gestão Bolsonaro.

Já sobre a possibilidade de vir a ser vice numa eventual candidatura de Tarcísio Freitas a presidente, a senadora Tereza Cristina disse ao Estadão: “Que ser vice, não vou ser nada. Eu tô numa outra fase da vida”.