Senac Turismo e Gastronomia oferece cursos variados

O Senac Turismo e Gastronomia, em Campo Grande, está com inscrições abertas para cursos variados com início neste mês de abril. Entre as opções tem o curso de Confeiteiro, com carga horária de 300 horas e início dia 17 de abril. O profissional exerce suas atividades em confeitarias, panificadoras, restaurantes, bufês, hotéis, entre outros, como contratado, prestador de serviços ou autônomo.

Tem também o curso Biscoitos e Cookies, que proporciona ao aluno o desenvolvimento de técnicas de produção de diversos tipos de biscoitos doces, amanteigados, petit fours, clafoutis, fudge, pão de mel e cookies. Tudo de forma prática e recheado de histórias sobre suas origens e conceitos, dando uma pitada a mais de conhecimento, inovação e qualidade no negócio. As aulas têm início dia 17 de abril.

Outra opção é o curso de Cozinheiro, com 500 horas/aula e início dia 24 de abril. O curso ensina sobre a preparação e a apresentação de produções culinárias que compõem os cardápios de estabelecimentos alimentícios. O profissional é o responsável pela organização do ambiente e dos insumos, pela operação e conservação de equipamentos e utensílios da cozinha.

A unidade oferece também o curso Preparo de Pizzas, com início dia 24 de abril. O participante vai aprender o preparo de massas e molhos, recheios de pizzas salgadas e doces, utilizando sempre as boas práticas de higiene na manipulação de alimentos.

E ainda o curso de Preparo de Bolos e Tortas, com início dia 24 de abril, com 40 horas/aula, no período noturno. Desenvolve nos alunos a competência para ampliar sua capacidade criadora e tendo a qualidade como diferencial do seu produto. É destinado a profissionais que atuam no segmento de produções alimentícias ou de gastronomia.

Mais informações no site: www.ms.senac.br/ turismoegastronomia, pelo telefone (67) 3312-6260 ou pelo WhatsApp, no link: https://bit.ly/whatssenac. O Senac Turismo e Gastronomia está localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3.368, Jardim dos Estados.