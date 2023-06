Senac e Sebrae realizam grande evento com capacitações gratuitas em Dourados

O Senac MS e o Sebrae/MS realizam nos dias 20 a 22 de junho, em Dourados, o Capacita +, evento gratuito voltado para a capacitação profissional, seja para quem quer empreender ou entrar para o mercado de trabalho. A iniciativa tem o apoio da Prefeitura Municipal e da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED). A abertura oficial ocorre no dia 20 de junho, às 18h30, no Senac Dourados, com a participação de autoridades locais.

O objetivo é promover a conexão entre as pessoas e as oportunidades que estão surgindo com a retomada da economia. Serão oferecidas palestras sobre assuntos variados, feira de negócios, com barracas para exposição de produtos dos comerciantes, além de espaços sobre saúde, beleza, gastronomia e tecnologia da informação, que vão realizar oficinas sobre cada tema.

“A gente acredita que a capacitação transforma a vida das pessoas, por isso, o Sebrae e o Senac se uniram para levar um grande evento com uma programação gratuita para a população de Dourados, capacitando quem busca uma vaga no mercado de trabalho ou os interessados em empreender. Queremos gerar oportunidades de negócios e novas possibilidades de renda, contribuindo para o desenvolvimento regional do estado”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.

Um dos destaques aos interessados em ter seu próprio negócio é a palestra com o empresário Valdir Novaki, que abordará o tema “Os Estouros da Pipoca do Valdir”. Pipoqueiro há mais de 20 anos, ganhou destaque pela criatividade, inovação e bom atendimento. Hoje, vende mais de mil pipocas por dia e viaja o país contando sua trajetória de sucesso. Em suas palestras apresenta dicas e inspiração sobre como é possível inovar, oferecer atendimento diferenciado e lucrar mais.

“Uma excelente oportunidade para as pessoas se aperfeiçoarem e realizarem grandes conexões com empresas e profissionais de diversas áreas. Para o Senac MS é muito importante participar de eventos como este, pois nosso objetivo é compartilhar conhecimento e experiências nas áreas em que atuamos, nos mais diversos segmentos, e proporcionar uma oportunidade de mudança de vida profissional para as pessoas, seja por meio do mercado de trabalho ou do empreendedorismo”, afirma o diretor do Senac MS, Vitor Mello.

O evento será realizado nos 20, 21 e 22 de junho, das 9h às 18h, no Senac Dourados, na Rua Dr. Mário Machado Lemos, 240 – Jardim Londrina. Os interessados devem se inscrever em ms.senac.br/capacitamais.

Com informações da assessoria