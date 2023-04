Semana começa com chuva e terminará com 11 graus em Mato Grosso do Sul

A semana começou com tempo instável devido ao avanço de uma frente fria, conforme dados do Boletim Meteorológico elaborado por técnicos do CEMTEC/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). A atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e o deslocamento de cavados devem provocar chuva em todo Estado, com possibilidade de ocorrer tempestades acompanhadas de rajadas de vento, sobretudo até a quarta-feira (19) e nas regiões Centro e Norte.

A novidade chega mais para o fim de semana. Após as chuvas, já na quinta-feira (20) deve haver acentuada queda nas temperaturas, com as mínimas chegando a 11 graus Celsius na região Sul, 12°C em Dourados e Ponta Porã e 15°C em Campo Grande. É a primeira onda de frio do ano, que tem se notabilizado pelo volume de chuvas. As temperaturas permanecerão baixas até domingo, pelo menos. Veja a previsão completa no Boletim do CEMTEC/MS.