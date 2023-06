Semana começa com tempo estável, mas nova frente fria deve provocar chuvas em MS

A semana começa com previsão de tempo estável, entre segunda-feira (19) e quarta-feira (21), em Mato Grosso do Sul. As temperaturas estarão em elevação, podendo atingir 31°C de acordo com o Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Ao amanhecer as temperaturas seguem amenas, com aumento gradativo ao longo do dia. Devido as condições meteorológicas são esperadas formações de nevoeiros e neblinas.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 8°C e 13°C e as máximas podem atingir valores de 26°C para regiões Sul e Leste do Estado. Para as regiões Norte e Oeste, espera-se mínimas entre 10°C e 14°C e máximas de até 31°C. Em Campo Grande mínimas entre 10°C e 15°C e máxima de até 28°C. Os ventos sobram de leste nordeste com velocidade entre 30 e 50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Entre quarta-feira à noite e quinta-feira estão previstas mudanças no tempo, com a aproximação de uma frente fria aliada a um intenso fluxo de umidade a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica. Estes sistemas devem favorecer o aumento de nebulosidade e chuvas com destaque regiões Sul e Sudoeste do Estado.

Apesar da previsão de chuva, as temperaturas mínimas nas regiões Sul e Leste devem ficar entre 17°C e 18°C e as máximas podem atingir 25°C. Para as regiões Norte e Oeste espera-se mínimas entre 18°C e 22°C e máxima de até 31°C. Em Campo Grande a mínima deve ficar em 18°C e a máxima 27°C.

Com informações da assessoria