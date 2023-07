Semana começa com tempo estável, mas com previsão de queda na temperatura na quinta-feira

Mais uma semana começa e a previsão do tempo é essencial para que os sul-mato-grossenses se planejem – e é bom que já comecem a tirar os casacos do armário, assim como os cobertores. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica que o tempo fica estável no começo desta semana, mas que a partir de quinta-feira (13) hajam mudanças.

De acordo com a meteorologista Valesca Fernandes, entre esta segunda (10) e quarta-feira (12) prevalece a estabilidade no tempo, com sol e variação de nebulosidade devido a atuação de circulações anticlone na atmosfera. Isso acaba favorecendo o tempo seco e quente.

“A [temperatura] mínima devem ser de 18°C nas regiões sul, leste e nordeste do Estado, chegando a máxima de 32°C. Já no norte, os termômetros variam entre 17°C e 35°C, enquanto em Campo Grande a mínima pode chegar a 20°C e a máxima ser de 32°C”, explica.

Valesca ainda completa que no período da tarde é quando devem prevalecer também os baixos índices de umidade relativa do ar, exigindo que os sul-mato-grossenses em todas as regiões bebam bastante líquido e evite a exposição ao sol nos horários mais quentes e secos. Já as rajadas de vento raramente devem passar dos 50 km/h.

Contudo, entre quarta e quinta-feira (13) a população já deve sentir os primeiros impactos da mudança de tempo. A mudança do quadrante dos ventos, que ao invés de norte, se voltam ao quadrante sul, vem acompanhada de uma frente fria que, aliada ao intenso fluxo de calor e umidade, deve formar nuvens pesadas e com chuva em todo o Estado.

Na porção sul, a mínima pode ser de até 7°C, enquanto a máxima fica apenas em 16°C. Nas áreas mais ao norte do Estado, onde costuma ser mais quente, os termômetros devem atingir mínima de 14°C, enquanto em Campo Grande esse número deve ficar na casa dos 10°C.

Com informações da assessoria