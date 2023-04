Seleção de profissionais para credenciamento na Escolagov segue até dia 30 de abril

Estão reabertas as inscrições para credenciamento de pessoas físicas prestadoras de serviços para atender as necessidades das ações desenvolvidas pela Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul). O certame é voltado para a função de instrutor nas áreas de ouvidoria, auditoria, corregedoria, tecnologia da informação e governança. As inscrições serão realizadas, no período de 10 de abril a 30 de abril de 2023, no endereço eletrônico www.cursos.ms.gov.br.

No ato da inscrição, os candidatos deverão preencher e anexar o curriculum vitae, conforme modelo constante no anexo II do edital e disponibilizado para download no portal www.escolagov.ms.gov.br/processo-seletivo-2023/. Após a inscrição, o candidato deverá remeter via Correios, as cópias legíveis dos documentos, no endereço da Escolagov, na Av. Mato Grosso, Nº 5778 – Bloco II, CEP 79031-001, direcionados à Diretoria de Educação Continuada.

A seleção de profissionais acontecerá por meio de análise curricular. A Graduação de Nível Superior é requisito básico para a habilitação e não será pontuada, sendo considerado não habilitado o candidato que não atender a exigência. Os interessados poderão se inscrever em até três disciplinas. As inscrições que não preencherem todos os requisitos serão indeferidas e o candidato excluído do certame.

O resultado final do processo seletivo será divulgado mediante edital e publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul (www.imprensaoficial.ms.gov.br), homologado pela Escolagov, por disciplina e função, de acordo com a pontuação obtida na análise curricular.

Serão credenciados os três candidatos com maior pontuação em cada disciplina e os demais candidatos serão credenciados conforme necessário para o desenvolvimento das ações da Escolagov respeitando a pontuação.

A execução do processo seletivo será coordenada por uma Comissão Técnica nomeada pelo diretor-presidente da Fundação Escola de Governo, Angelo Motti e por indicação dos dirigentes das Unidade Gestoras do Governo de Mato Grosso do Sul. A seleção dos profissionais acontecerá por meio de análise curricular (Secretarias, Autarquias e Fundações).

As inscrições podem ser realizadas no site www.escolagov.ms.gov.br (menu “Processo Seletivo”), onde também é possível conferir os requisitos básicos e os documentos necessários. Mais informações sobre o certame estão disponíveis no Diário Oficial n. 11.126, nas páginas 179 a 186.

