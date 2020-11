SEJA UM MILITANTE POR UM BRASIL MELHOR!

No dia 15 de novembro do corrente ano, teremos eleições municipais. Para alguns, uma eleição não tão importante, mas, é aí que muitos se enganam: tudo começa principalmente no seu município, em seu bairro, em sua casa. No meio do isolamento social, o Brasil enfrenta uma verdadeira guerra de informações e desinformações, circulando na mídia tradicional e nas mídias sociais. Diante de tantas retóricas, narrativas, fake news, realidade e falácias, nós eleitores devemos estar atentos ao que ainda nos resta para mudar essa realidade: o NOSSO VOTO.

NOSSO – significa posse, pessoal, propriedade, substantivo próprio intransferível.

VOTO – significa que é a extensão de seu crédito, de sua confiabilidade, confiar a outro os seus objetivos, compromisso máximo do candidato conosco.

CANDIDATO – É o homem ou mulher com atuação outorgada pelo povo ou parte dele para trato da coisa pública, pertencente à sociedade nas esferas governamentais: país, estado, município.

Nesse contexto, para quem vou dar meu voto? Direita ou Esquerda? Progressista, Liberal ou Conservador?

“Nenhum ser humano ou país está mais louco do que aquele que acredita poder resolver todos os seus problemas primeiro para tornar-se inteligente depois” .

Essa frase de Olavo de Carvalho chama a nossa atenção para o fato de que não podemos mais deixar que outros decidam as nossas vidas, o nosso futuro. Precisamos tomar as rédeas de nosso destino e, para isso, precisamos ter mais conhecimento. Como fazer uma escolha sensata nas eleições se não conhecermos o mínimo sobre as funções dos cargos públicos e da vida pessoal de cada candidato – seja vereador ou prefeito –, sem saber o que vem a ser improbidade administrativa e como isso repercute no nosso município na falta de estradas e ruas asfaltadas, água e esgoto tratados, iluminação pública, saúde e educação pública de qualidade, serviços de controle econômico e social, através da Constituição, leis, normas e regras, afinal somos pagadores de impostos.

Que benefícios pretendo ter? oportunidades de emprego? facilidades em construir meu próprio negócio? melhor assistência na saúde? melhor escola pública? menos impostos? melhoria nas ruas e estradas? melhor saneamento básico, recolhimento do lixo, limpeza, tratamento de resíduos esgotos? Quero o direito de autodefesa, defender a minha família e meus bens materiais? Defendo o direito de praticar qualquer crença religiosa? Depois de responder a essas simples perguntas, você já está quase pronto para escolher o seu candidato a prefeito e a vereador.

Vamos analisar outras características do seu candidato: Ele já esteve envolvido em escândalos financeiros? Tem família estruturada, bem conceituada, com princípios e valores cristãos? O que ele faz para ganhar dinheiro e se manter? Qual foi sua atuação no bairro, vila, comunidade, durante sua vida cotidiana (participante na igreja, escola, liderança, pública, realizações sociais, realizações públicas)? O que está escrito no Programa do partido político do candidato é bem explicito ao que quero para minha família, para meu município, estado e Brasil?

Agora sim! Respondidas essas perguntas, você estará votando de forma consciente e ajudando a melhorar o nosso país! Faça seu voto valer a pena! A mudança começa dentro de nossas cabeças, nossas casas, nossas escolas e em nosso município! Seja um militante por um Brasil melhor

Ana Paula Sá Menezes

Mestre em Ensino de Ciências na Amazônia

Especialista em Ensino de Matemática

Especialista em Neuropsicopedagogia