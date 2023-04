Monitoramento de escolas em todo Estado é intensificado pela Sejusp

Como parte das ações que visam garantir a segurança de estudantes e profissionais da educação em Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) ativou, ontem (13), o Gabinete de Gestão de Incidentes no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que funciona no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

O objetivo é intensificar o monitoramento e a coordenação de ocorrências ou ameaças que envolvam escolas públicas ou particulares para que todo e qualquer incidente seja tratado de forma célere e integrada, e que as medidas sejam rápidas, qualificadas, reduzindo o tempo de resposta e os riscos envolvidos.

No CICC, por meio de grandes painéis e tecnologia de compartilhamento de dados, é possível acompanhar a dinâmica de viaturas e ocorrências em todo Estado. “No painel podemos ver a distribuição das viaturas da Polícia Militar, viaturas da Guarda Municipal e de qualquer outra instituição que precise compartilhar suas informações. Se a Policia Civil receber uma informação que precise ser compartilhada, ela será replicada e cada instituição poderá tomar medidas cabíveis de acordo com o âmbito de cada uma delas”, explicou o coronel PM Wagner.