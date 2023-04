SED realiza evento com foco nas relações entre Realidade Virtual e o Mundo do Trabalho

Com o avanço do uso das novas tecnologias, de inteligência artificial e também de criação de espaços virtuais diversos, é natural pensar sobre as aplicações e como os profissionais de amanhã podem aproveitar – ainda hoje – as oportunidades que surgirão no futuro próximo. Pensando nisso, nesta segunda-feira (24), às 14h, a SED (Secretaria de Estado de Educação) vai realizar o evento “Metaverso no Mundo do Trabalho”.

O evento contará com a presença de mais de 500 estudantes da REE (Rede Estadual de Ensino), dos municípios de Campo Grande, Terenos, Sidrolândia e Bandeirantes, acompanhados de cerca de 30 professores, para assistir palestras e ter contato com algumas das tecnologias que permitem a imersão no “metaverso”, em um espaço montado em parceria com a gigante sul-coreana Samsung.

“O metaverso é um ambiente virtual tridimensional que permite aos usuários interagir com outros usuários e objetos em um espaço compartilhado. Embora ainda seja uma tecnologia emergente, muitos acreditam que o metaverso tem o potencial de revolucionar a Educação e o Mundo do Trabalho. Uma das principais vantagens é a capacidade de criar experiências educacionais imersivas e envolventes, que podem ser usadas para ensinar conceitos abstratos ou difíceis de entender em um ambiente tradicional de sala de aula”, destaca o secretário de Estado de Educação, professor Hélio Daher.

Na abertura do evento, os estudantes acompanharão a palestra “Metaverso – onde você irá trabalhar?”, ministrada pelo diretor de estratégia de 8020 Marketing, Kenneth Corrêa. Profissional da área de Publicidade, há 15 anos planeja, desenvolve e monitora projetos de marketing e tecnologia, atendendo empresas como AEGEA, Suzano, Leica Microsystems e Mosaic Fertilizantes. Com MBA pela FGV em Gestão Empresarial, hoje é professor de transformação digital da Digital House, e dos programas de MBA da própria FGV.

“O metaverso também pode oferecer uma abordagem mais personalizada e flexível para a Educação. Os alunos podem aprender a qualquer hora e em qualquer lugar, e podem personalizar suas experiências de aprendizado com base em suas preferências e habilidades. (…) Ainda há muito a ser feito para garantir que a tecnologia seja segura e equitativa para todos os alunos, mas as possibilidades são empolgantes. Esse evento será uma forma de trazer essa discussão para dentro das escolas da Rede Estadual de Ensino”, explica o superintendente de Informação e Tecnologia da SED, professor Paulo Cezar Rodrigues.

Como parte da programação prevista para o evento, logo após a apresentação, os estudantes serão encaminhados para um espaço onde, ao lado de representantes da empresa Samsung, realizarão atividades de simulação com Realidade Virtual. Ao todo, a atividade deverá ter duração de 2h, com início de término previsto para 14h e 16h, respectivamente.

Serviço

O evento “Metaverso no Mundo do Trabalho” será realizado no espaço do Hotel Chácara do Lago, localizado na rua Bom Retiro, nº 1.098 – Bairro Chácara das Mansões, em Campo Grande (saída para São Paulo), às 14h.

Aberto à imprensa, o evento contará com a participação do secretário de Estado de Educação, professor Hélio Daher, e do superintendente de Informação e Tecnologia da SED, professor Paulo Cezar Rodrigues, além de outras autoridades convidadas.