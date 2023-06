Secretarias de Governo e Finanças publica edital para Processo Seletivo Simplificado em Nioaque

A Secretaria de Governo e Finanças do município de Nioaque, no estado do Mato Grosso do Sul, publicou o edital de número 001/SEFIN/SEGOV/2023 referente ao processo seletivo simplificado. O objetivo do processo seletivo é a contratação de profissionais para atuarem nas secretarias.

De acordo com o edital, os interessados ​​em participar do processo seletivo devem preencher a Ficha de Inscrição e apresentar os documentos exigidos como Requisitos Básicos, conforme especificado no Anexo II do edital. Além disso, também é necessário entregar os documentos para Avaliação Curricular, conforme descrito nos itens 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 do edital. Todos os documentos mencionados devem ser entregues na Prefeitura Municipal de Nioaque, localizada na Av. General Klinger, 377, Centro, Nioaque/MS.

O período para entrega dos documentos é do dia 27/06/2023 ao dia 07/07/2023, no horário das 7h30min às 11h00. A entrega dos documentos deve ser feita de forma presencial pelo candidato, em envelope aberto para conferência. É necessário incluir uma cópia do documento de identidade juntamente com os documentos para fins de avaliação da Comissão do Processo Seletivo Simplificado.

Os documentos apresentados terão caráter classificatório, ou seja, serão utilizados para avaliar os candidatos e determinar sua classificação no processo seletivo. É importante que os candidatos observem atentamente os requisitos e documentos exigidos no edital, a fim de garantir sua participação e evitar qualquer desclassificação por falta de documentos.

É fundamental que os interessados ​​no processo ficar atento todas as etapas e mantenham os prazos no edital, a fim de garantir sua participação no processo e aumentar suas chances de serem selecionados para as vagas disponíveis na Secretaria de Finanças e Governo de Nioaque.

Com informações da assessoria