Secretaria promove palestra sobre os direitos humanos dos povos originários

A Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) realiza na próxima quinta-feira (27), a partir das 9h, a palestra ‘Dialogando sobre Povos Originários, no contexto dos Direitos Humanos’. O evento, ainda em alusão ao Mês Indígena, busca ampliar o conhecimento da sociedade sobre os povos originários, trazendo uma perspectiva a partir dos direitos humanos.

Elvisclei Polidorio, coordenador Regional da Funai em Campo Grande e o professor doutor, Antônio Urquiza, também coordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), serão os palestrantes do evento, que será transmitido pela página da Sead no Facebook.

Povos originários são aqueles que descendem dos primeiros habitantes de um território. No Brasil, esses povos representam 0,4% da população total do país, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em Mato Grosso do Sul, os povos indígenas, por exemplo, são representados pelas etnias Atikum, Guarani (Ñandeva, Mibya), Guató, Kadiwéu, Kaiowá, Kinikinau, Ofaié e Terena. São quase 80 mil indígenas em MS, mantendo suas tradições e culturas. Ainda conforme dados do IBGE Japorã (49,4%), Paranhos (35,7%) e Tacuru (35,6%) são os municípios do estado com maior percentual de população indígena.

Organizada pela Secretaria Executiva de Direitos Humanos da Sead, a ação aplica ainda a transversalidade das políticas públicas, com o múltiplo saber de outras pastas de diferentes poderes, como o executivo federal.

Serviço

Evento: Palestra ‘Dialogando sobre Povos Originários, no contexto dos Direitos Humanos’

Data: Quinta-feira, 27 de abril, a partir das 9h

Local: Auditório da Sead. Avenida desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 3, Parque dos Poderes.

Com informações da assessoria