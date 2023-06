Sebrae fortalece inovação no agronegócio durante a Expomara 2023

A inovação no agronegócio ganhou destaque na Expomara 2023, um dos principais eventos do setor na região Sul do estado, que acontece em Maracaju. O Sebrae/MS, junto ao Ecossistema de Inovação de Maracaju, preparou uma programação que inclui bate-papos com startups do setor, apresentação de tecnologias e outras ações que visam levar inovações para os empreendimentos rurais. A feira é realizada no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza, até o dia 11 de junho.

No espaço do Sebrae no evento, empresas de sucesso de Mato Grosso do Sul apresentam suas soluções tecnológicas inovadoras. Os empreendedores dessas agtechs ou agrotechs, como são chamadas as startups do setor, terão a oportunidade de compartilhar as experiências e conhecimentos com o público por meio de meetups. Um desses bate-papos é com o representante da Hidroseed, Rodrigo Bahia Pereira.

“A Hidroseed tem como propósito assegurar e potencializar a economia, produtividade e sustentabilidade dos empreendimentos por meio de uma gestão eficiente da água. Enquanto outras áreas do setor agropecuário têm investido em tecnologia genética e insumos importados, a empresa acredita que a gestão da água é fundamental para verticalizar as produções e aumentar a eficiência dos produtos”, ressaltou o empreendedor, que aproveitará o encontro para apresentar a história da empresa.

Além dele, o espaço terá a participação das empresas Kerow, que fornece soluções em pecuária de precisão; Agrointeli, uma plataforma de inteligência comercial e gestão agrícola e a Damine, uma startup especializada em mineração de dados.

Para o empresário Renato Borges, da Agrointeli, a participação em eventos agropecuários é importante para conhecer as demandas dos produtores rurais, permitindo a entrega de soluções mais assertivas. “Esses eventos proporcionam uma valiosa oportunidade de troca de conhecimentos e networking. Também temos a chance de ouvir e entender as principais demandas dos produtores rurais e empresas do setor agro. Isso é essencial para direcionarmos nossos esforços e oferecer soluções que realmente atendam às suas necessidades”, afirmou Borges.

O Ecossistema de Inovação de Maracaju, lançado recentemente no mês de maio durante a feira agropecuária Showtec 2023 para impulsionar o desenvolvimento da inovação e empreendedorismo na região Sul do estado, também está presente no espaço. Em todos os dias do evento, está previsto um bate-papo e integração com diversos atores locais do grupo, abordando como foi a constituição deste movimento; a importância dele; entre outros assuntos, que visam dar visibilidade ao trabalho executado até o momento.

Ainda como parte da programação do Sebrae na Expomara 2023, estão em exposição produtos feitos por empreendedores no Living Lab, laboratório de inovação aberta e prototipagem da instituição, que fica em Campo Grande, oferecendo diversos serviços para apoiar o surgimento de negócios inovadores no estado. Algumas das peças são protótipos com materiais como madeira, acrílico e polímero, feitos em impressora 3D.

O analista-técnico do Sebrae/MS e coordenador de Agronegócios, Marcus Rodrigo de Faria, menciona a importância do Living Lab para os empreendedores do estado e especificamente no setor agro, permitindo que ideias sejam transformadas em realidade. “Esse espaço oferece recursos e suporte para os empreendedores realizarem a prototipagem de suas ideias, contribuindo para o surgimento de empresas tecnológicas e inovadoras”, finaliza.

Com informações da assessoria