“Meu filho trouxe para casa o chamado ‘suspirulito’, e ali mesmo eu soube o que poderia fazer para vender. Logo em seguida, busquei receitas e iniciei a produção. Em pouco tempo, já recebi encomendas e estava com uma boa demanda e empolgada com o empreendedorismo. Porém em 2020, com tudo o que o mundo passou, as festas acabaram e eu encontrei um obstáculo que me obrigou a reinventar meu negócio”, relata a empreendedora, que fundou neste período a empresa Suspiros da Fazenda.

Com auxílio de uma amiga, Adriana adaptou sua receita e passou a produzir doces para distribuição nos mercados de uma cidade próxima. Para isso, contou com o apoio do Sebrae, a partir de 2021, por meio do programa Pró Pantanal. “Tive o apoio do Sebrae na área de gestão, layout, rotulagem e na busca por diferenciais para meu negócio. A partir de então, comecei a fazer suspiros saborizados com frutos da região, e conquistei o selo Made In Pantanal, uma marca que garante a autenticidade de um produto artesanal e faz jus à minha empresa, que se preocupa com a sustentabilidade na destinação das sobras da produção e também na destinação das embalagens dos produtos”, salientou a empresária.

Assim como Adriana Balzan, o proprietário da Sorvetes Salobrinha, Gilmar Oriozola, tem contado com o apoio do Sebrae/MS, para alavancar o seu negócio. Morador da comunidade Salobra, localizado a 15 quilômetros de Miranda, o empreendedor decidiu, de forma despretensiosa, vender sorvetes para aumentar sua renda e acabou se tornando destaque, na região, pela qualidade e sabor dos seus produtos.

“Queria melhorar meus ganhos, então comecei a fazer sorvetes e vender para meus amigos da igreja. Com o passar do tempo resolvi acrescentar, na receita, sabores da região, imaginando que as pessoas poderiam gostar. Hoje em dia vêm pessoas do centro da cidade buscar os sorvetes, que eu pretendo vender em breve em alguns pontos lá em Miranda”, afirmou Gilmar sobre os próximos passos do seu negócio.

O empresário, que já participou de oficinas de costura e do curso de manipulação de alimentos realizados pelo Sebrae, está contando com o apoio da instituição para formalizar seu negócio e regulamentar a produção do Sorvete Salobrinha, para que ele seja comercializado em negócios do município. “A consultora tem me ajudado na padronização do produto, na formalização do meu negócio e no controle de qualidade para que eu consiga expandir as vendas. Participei de alguns cursos para me especializar e pretendo continuar me capacitando para crescer e oferecer os sabores do Pantanal a mais pessoas”, afirmou o empreendedor, que recentemente lançou o sorvete no sabor “tereré”, reforçando seu compromisso com a valorização da cultura pantaneira.

Apoio do Sebrae às Agroindústrias

O Sebrae/MS está desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento de grupos produtivos no setor de agroindústrias. Atualmente, são atendidas um total de 23 agroindústrias nas regiões de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Corumbá e Ladário. No próximo mês, serão incluídas empresas dos municípios de Rio Verde, Coxim, Sonora, Rio Negro e Bodoquena.

Diversos trabalhos são realizados para impulsionar o crescimento dessas empresas, como fornecimento de informações nutricionais, criação de fichas técnicas, definição de preços, acompanhamento da produção e capacitações. Além disso, são oferecidos suporte para adequação dos produtos ao mercado, treinamentos em higiene e boas práticas na manipulação de alimentos, controle de desperdício, aprimoramento de processos, identidade visual, qualificação de rótulos e presença digital.

As ações de agroindústrias pelo Sebrae ganharam reforço com o Pró Pantanal. Como parte deste trabalho, em 2021, houve o lançamento do selo Made In Pantanal, voltado a empresas que utilizam produtos oriundos do bioma ou com características pantaneiras. Eles podem usar o selo nas embalagens como forma de divulgação, além de possuírem acompanhamento do agente de mercado para aprimorar sua empresa.

A consultora do Sebrae/MS, Meiryélle Deboleto, destaca que já foram iniciados os trabalhos de captação e qualificação das agroindústrias para a formação de grupos que estejam localizados no território ou que tenham conexão com a temática pantaneira. Durante as primeiras visitas às agroindústrias, foram realizadas orientações e elaboração de um plano de ação para o desenvolvimento dessas atividades.

“Já temos agroindústrias que estão prontas para a comercialização, vendendo seus produtos em suas cidades e algumas delas já estão participando de feiras e eventos. O próximo passo é inseri-las na plataforma Made in Pantanal e possibilitar a participação em rodadas de negócios”, afirmou Meiryélle Deboleto. O objetivo é proporcionar visibilidade e novas oportunidades para essas empresas, fortalecendo a economia local e promovendo a valorização dos produtos da região.

Sobre o Pró Pantanal

O Pró Pantanal – Programa de Apoio à Recuperação Econômica do Bioma Pantanal é uma iniciativa do Sebrae para fomentar atividades econômicas nos eixos do turismo, da economia criativa e do agronegócio existentes no Pantanal.

O programa tem apoio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul (FAEMS), Instituto do Meio Ambiente de MS (Imasul) e Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Para obter mais informações sobre o programa Pró Pantanal e suas ações, fale com o Sebrae pelo número 0800 570 0800.