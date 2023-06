Saúde define reuniões mensais para debater indicadores hospitalares no HRMS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) e o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) alinharam reuniões mensais com o corpo clínico e funcional para debater indicadores de desempenho da unidade hospitalar. A primeira reunião aconteceu na manhã desta quinta-feira (29) e contou com a presença do secretário Maurício Simões Corrêa.

Na oportunidade, a diretora de Ensino e Pesquisa Institucional, Roberta Alves Higa, apresentou os indicadores básicos de evolução do hospital nos últimos anos.

“Pudemos mostrar que, por causa da superlotação do hospital, o perfil dos nossos pacientes mudou. Ele é mais grave, fica mais tempo internado e é mais clínico. Isso gera vários desafios para o hospital, inclusive na parte financeira”, explicou.

A reunião proporcionou um ambiente propício para a troca de informações, análise de dados e discussões acerca dos desafios enfrentados pelo hospital, conforme pontuou a diretora-presidente do HRMS, Marielle Alves Corrêa Esgalha.

“A reunião demonstrou o compromisso do gestor em acompanhar de perto as demandas e necessidades do hospital. Essa iniciativa contribuirá para uma gestão mais eficiente e ágil, além de estabelecer um canal direto de comunicação entre a equipe médica e o secretário de Saúde”, disse.

Para o secretário Maurício, a reunião foi o ponta pé inicial para a fazer com que o HRMS seja um espelho de gestão hospitalar para as demais unidades de Mato Grosso do Sul.

“A reunião foi extremamente proveitosa, conseguimos apresentar ao corpo clínico e funcional do hospital números, indicadores de gestão hospitalar. No meu entendimento, é fundamental que esses dados sejam conhecidos, pois assim todos podem trabalhar em prol da mudança para melhor. A partir do momento que todo o corpo clínico e funcional do hospital passa a compreender o que é preciso fazer para melhorar os indicadores, quais são os mais críticos que necessitam de melhorias, certamente os resultados aparecerão”, afirmou.

A proposta, segundo o secretário, é reunir o corpo clínico uma vez por mês para debater os indicadores.

