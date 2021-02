Saúde de Nioaque recebe 60 doses da vacina AstraZeneca

Profissionais da saúde têm prioridade

A Prefeitura de Nioaque, através da Secretaria de Saúde, recebeu na segunda-feira (25) 60 doses de vacina AstraZeneca/Oxford. para os trabalhadores da área da saúde que integram grupo prioritário.

Nesta primeira fase, o grupo prioritário é composto por profissionais da saúde e indígenas com idade acima de 18 anos, conforme cronograma do Ministério da Saúde e Governo do Estado.

Por meio de nota, o prefeito Valdir Júnior parabenizou os profissionais de saúde pela dedicação no combate a Covid-19 em Nioaque.