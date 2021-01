Saúde de Nioaque realiza coleta de doador de Nioaque para paciente de Goiânia

A Prefeitura de Nioaque, através da Secretaria de Saúde e em parceria com o HEMOSUL, realizou a coleta de Amostra de Medula Óssea de um doador voluntário compatível para transplante oriundo do estado de Minas Gerais, residente em Nioaque no momento o Sr V. J. M. P., localizado pelo REDOME (Cadastro Nacional de Registro de Doadores Voluntários de Medula Óssea), em nosso município para atender um paciente da cidade de Goiânia-GO.

A coleta ocorreu na última terça-feira (12), no Laboratório Central da Unidade Mista de Atendimento “Aroldo Lima Couto”, Posto de Saúde “24 Horas”.

A Prefeitura de Nioaque em parceria com o HEMOSUL, através da Secretaria de Saúde, agradece ao doador voluntário pela sensibilidade nesta necessidade de um paciente do estado de Goiás pela doação de medula compatível.

COMO SE CADASTRAR COMO DOADOR VOLUNTÁRIO DE MEDULA ÓSSEA

O cadastro é realizado pelo HEMOSUL, onde é feita uma amostra de retirada de sangue para fazer o exame de histocompatibilidade (que identifica as características genéticas do doador). Os interessados devem ter entre 18 e 55 anos, apresentador bom estado de saúde, não apresentar doença infecciosa ou incapacitante e não ter tido doença neoplástica, hematológica ou do sistema imunológico. Os interessados poderão buscar mais informações através do número do HEMOSUL (67) 3312-1500