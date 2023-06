Saúde de Jardim convoca população para vacinar e proteger de doenças que estão voltando

A Secretaria Municipal de Saúde convoca toda a população para atualização da caderneta de vacinação. Algumas doenças como sarampo e poliomielite, que eram comuns no passado, estão voltando no Brasil por falta de vacinação de crianças, adultos e idosos.

Quem está com as vacinas desatualizadas coloca em risco não apenas a própria saúde, mas também pode se tornar um transmissor de doenças, em especial para as crianças e idosos, que são mais vulneráveis.

O município de Jardim está alinhado ao Programa Nacional de Imunização (PNI) do governo federal, oferecendo à população mais de 20 vacinas com recomendações e orientações específicas para crianças, adolescentes, jovens, adultos, gestantes, idosos e indígenas.

A vacinação protege as pessoas, pois evita que doenças imunopreviníveis se espalhem.

“Vacinar é um ato de amor! Não vamos deixar que doenças já erradicadas no Brasil voltem a assombrar as nossas crianças! Lembrem-se que a saúde é uma responsabilidade de todos nós. Mantenham o cartão de vacinas atualizado! Tragam idosos e crianças para vacinar”, diz a secretária municipal de Saúde de Jardim, Roseneide Maciel.

Segundo o Ministério da Saúde, a partir dos 20 anos você precisa se vacinar ao menos contra sarampo, caxumba, rubéola, hepatite B, febre amarela, difteria e tétano. Para se proteger de todas essas doenças, são apenas quatro tipos de vacinas.

Disk Vacina

Em Jardim, o cidadão deve adicionar o número (67) 99231 4866 no celular para acompanhar, via status do aplicativo whatsapp, informações sobre a vacinação, além de poder entrar em contato para agendamentos, informar sobre possíveis reações vacinais mesmo nos finais de semana, entre outras informações.

Segurança

Eventuais reações, como febre e dor local, podem ocorrer após a aplicação de uma vacina, mas os benefícios da imunização são muito maiores que os riscos dessas reações temporárias.

É importante saber também que toda vacina licenciada para uso passou antes por diversas fases de avaliação, desde os processos iniciais de desenvolvimento até a produção e a fase final que é a aplicação, garantindo assim sua segurança. Além disso, elas são avaliadas e aprovadas por institutos reguladores muito rígidos e independentes.

No Brasil, essa função cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão vinculado ao Ministério da Saúde. O acompanhamento de eventos adversos continua acontecendo depois que a vacina é licenciada, o que permite a continuidade de monitoramento da segurança do produto. O Programa Nacional de Imunizações realiza ainda o monitoramento dos eventos adversos pós vacinação de todas as vacinas oferecidas pelo programa, em parceria com a Anvisa.

