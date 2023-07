Para os que procuram uma colocação no mercado de trabalho ou para quem busca se destacar no mundo dos negócios, conhecimento sempre foi a chave que abre as portas para o caminho do sucesso. E para os moradores de Jaraguari, município localizado a cerca de 40 quilômetros da capital, um curso promovido no mês de junho, pelo Sebrae/MS, por meio do programa Cidade Empreendedora, executado em parceria com a Prefeitura Municipal, trouxe um novo panorama rumo ao empreendedorismo.

Por meio da unidade móvel de Panificação, os participantes puderam aprender técnicas de fabricação de produtos nas áreas de panificação e confeitaria, como pães, doces, produção panettones e demais itens de padaria. A iniciativa é executada em parceria com o Sistema Fiems, por intermédio do Senai.

Curso promovido pelo programa Cidade Empreendedora, executado em parceria com a Prefeitura Municipal de Jaraguari, foi celebrado pelos moradores do município – Créditos: Prefeitura Municipal de Jaraguari

Jéssica Farias relata que, após a capacitação, levou um novo tempero, tanto para seus pães, quanto para sua carreira rumo ao empreendedorismo. “Eu fazia um pão e ele ficava pesado, não crescia. Através desse curso, eu aprendi a fazer do jeito certo. Aprendi a fazer fatia húngara também, além de várias outras coisas. Depois desse curso até o meu filho falou assim ‘Mãe, esse pão da senhora é melhor de todos. A senhora acertou, está delicioso’. Isso foi maravilhoso”, afirmou Jéssica, que já comemora a conquista da clientela no município.

Mais do que aprender as receitas, a empreendedora conta que aprendeu também como precificar os produtos e técnicas de vendas. “A professora nos ensinou até o jeito de vender nossos produtos. Uma coisa que eu não sabia, e que ela nos ensinou, foi a padronização da receita. Isso nos permite calcular melhor o custo do produto para poder vender, porque eu vendia muito barato e eu nunca tinha lucro. Através desse curso, aprendi a fazer as contas certinho, para não sair perdendo e ainda ter um preço justo”, enfatizou a empreendedora sobre a aplicação do que foi aprendido na capacitação.

Capacitação viabilizou, aos moradores de Jaraguari, a produção de diversos itens de panificação – Créditos: Rosinalva Santos

Seguindo os mesmos passos de Jéssica, Rosinalva Santos está colocando em prática as dicas obtidas na ação do programa Cidade Empreendedora. “Estou fazendo para minha família e todos estão adorando. Já até encomendei uma balança para padronizar minha produção e adquirir mais uma fonte de renda vendendo os produtos. Já fiz pães aromatizados, broa de milho e isso tem feito sucesso entre na vizinhança. Estou animada com os próximos passos”, pontuou Rosinalva.

Para o diretor de Desenvolvimento Econômico de Jaraguari, Ricardo dos Santos, a capacitação proporciona, além de conhecimento, esperança e motivação para quem busca uma colocação no mercado. “A ação proporciona geração de renda e qualidade de vida aos participantes. Com o curso de panificação, as pessoas aprenderam algo novo para diversificar sua renda e proporcionar uma condição melhor para suas famílias. Os materiais não são caros e essas pessoas podem começar em casa, produzindo para sua família, seus amigos e depois ingressar no empreendedorismo”, relatou Ricardo.

Cidade Empreendedora

Voltado para promover o desenvolvimento local, a partir do fortalecimento dos pequenos negócios, o Cidade Empreendedora é um programa executado pelo Sebrae/MS em parceria com as prefeituras dos municípios que aderiram à iniciativa. Uma das principais vertentes do programa é fomentar o empreendedorismo e dar apoio ao comércio local para possibilitar que os empreendedores possam melhorar o desempenho dos negócios. Nesse contexto, a capacitação itinerante por meio de unidades móveis é uma das principais ações disponibilizadas para os municípios.

Neste ano, 37 municípios que integram o programa Cidade Empreendedora recebem capacitações por meio das unidades móveis: Amambai, Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Bela Vista, Bandeirantes, Caarapó, Camapuã, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Dourados, Deodápolis Inocência, Jaraguari, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sonora e Terenos. Dentre 2021 e 2022, 33 Cidades Empreendedoras foram contempladas com os cursos gratuitos levados pelas carretas e, no total, cerca de 10 mil pessoas foram capacitadas.

Mais informações sobre o programa Cidade Empreendedora podem ser obtidas pelo número 0800 570 0800 ou por meio do site cidadeempreendedora.ms.sebrae.com.br.