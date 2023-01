Riedel se reúne com secretários e diretores para discutir prioridades de 2023

Secretários e diretores do Governo de Mato Grosso do Sul vão listar as prioridades de cada um e entregá-las até o fim desta segunda-feira (30). É o que informa o Executivo estadual após reunião com o governador Eduardo Riedel (PSDB).

O conteúdo que eles vão elaborar fará parte do contrato de gestão, que são compromissos de cada área com o Estado. Riedel já tinha estipulado o começo do Carnaval como data para entrega e assinatura destes documentos.

Ate o fim do dia, os titulares farão uma minuta com as metas. Hoje ocorre uma espécie de oficina para definição dos principais projetos de cada secretaria, bem como indicadores e metas de 2023. O evento está acontecendo na Acadepol (Academia da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul).

Fonte: Midiamax