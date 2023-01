Riedel garante cobertura do reajuste de 15% no salários dos professores em MS

Anúncio foi realizado após o Ministério da Educação definir reajuste de quase 15% no piso da educação

Após o Ministério da Educação anunciar reajuste de quase 15% no piso da educação, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, destaca que o Estado vai seguir a adequação e cobrir o piso salarial.

A declaração foi realizada em coletiva de imprensa, na manhã desta terça-feira (17).

O reajuste anunciado na segunda-feira (16) pelo ministro Camilo Santana inclui a cobertura no piso salarial nacional, que passa de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55.

“Mato Grosso do Sul vai seguir a orientação do reajuste junto à categoria. Vamos lembrar que ano passado foram 33% e hoje 15%. Então, é um reajuste grande, mas que o Estado vai seguir”, destacou o governador.

om relação ao comprometimento de caixa, Riedel afirma que terá um impacto importante na folha, algo que será ajustado no orçamento de 2023.

Saiba mais

Durante o mesmo evento, foi anunciado que 265 professores foram convocados no último concurso do Estado, os quais devem assumir imediatamente suas funções nas escolas estaduais.

Ainda na próxima semana, será publicado o nome dos aprovados no Diário Oficial, apontando as cidades onde os mesmos estarão lotados.

O concurso público foi realizado em abril de 2022, atraindo mais de 20 mil profissionais sendo que 70% dos interessados são de outros estados. Ao todo, foram aprovados 1.936 profissionais, que concorreram a 722 vagas.

O salário do professor efetivo sob regime de 40h semanais, no Estado, passou a ser de 10,3 mil no final do ano passado. O que coloca Mato Grosso do Sul como o estado com o melhor salário de professores no País.

“Nós temos um compromisso com a educação sul-mato-grossense, uma agenda que foi tratada ao longo da campanha e que a gente vem agora junto a FETEMS e Secretaria de Educação honrar um compromisso que é importante não para o Estado”, destacou Riedel.

O governador salienta ainda seu objetivo de melhorar cada vez mais o sistema educacional, promovendo ações de infraestrutura adequada com a reforma das escolas, bem como o avanço na escola em tempo integral.

“É um objetivo, nesses quatro anos, universalizar o acesso aos alunos para esse modelo de trabalho e uma educação que valorize o profissional”, finalizou.