Revista Time destaca Pantanal entre os 50 melhores lugares do mundo

Considerada a maior área úmida do planeta, o Pantanal possui um ecossistema único, rico e que transborda, literalmente, de águas ao longo dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A região carrega uma beleza inigualável e um ambiente que conquistou reconhecimento internacional na Revista Time, como um dos 50 melhores lugares do mundo em 2023, na categoria ponto de safári da América do Sul.

A revista destaca sobre o Pantanal: “cowboys, capivaras e caipirinhas coexistem na maior área úmida tropical do mundo. Esta região rural do Brasil alinhada perto da fronteira com o Paraguai é um labirinto de rios, pastagens e ilhas onde as pessoas e a vida selvagem prosperam. Por gerações, os fazendeiros aqui coexistiram com a fauna nativa aprendendo a trabalhar com a terra, e não contra ela. O resultado é um ecossistema próspero onde os visitantes podem mergulhar em um safári sul-americano sob bandos de araras coloridas, tucanos e colhereiros enquanto procuram o predador da América do Sul, a onça-pintada”.

A revista destaca ainda os projetos de preservação ambiental que existem pela região, como o “Arara Azul”, que resgatou milhares de aves azuis da extinção no Pantanal. Outro projeto é do INCAB Brasil, que reúne esforços para a conservação da Anta brasileira.

A WWF – Brasil mostra que o ecossistema abriga pelo menos 4.700 espécies, incluindo plantas e vertebrados, dentre eles, 3.500 espécies de plantas (árvores e vegetações aquáticas e terrestres), 325 peixes, 53 anfíbios, 98 repteis, 656 aves e 159 mamíferos. Durante as cheias, os rios atingem cerca de 80% do Pantanal e se transforma em um verdadeiro lençol de descobertas.

A área soma 210 mil quilômetros quadrados, equivalente à soma de quatro países europeus como a Bélgica, Suíça, Portugal e Holanda, países que também integram a lista internacional. O bioma é considerado Patrimônio Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera pela Unesco, abrangendo o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense as Reservas Particulares de Proteção Natural de Acurizal, Penha e Dorochê.

Se você tem curiosidade de visitar o Pantanal, não perca tempo! O local oferece opções que podem começar pelo Norte, onde está o Barão de Melgaço, Cáceres e Poconé ou a Sul, pela Aquidauana, Corumbá e Miranda.

Para o turista, é possível se aventurar pela cultura pantaneira à moda da casa, com direito a cavalgada em meio a uma paisagem deslumbrante. Existe também a opção de conhecer a tradição pesqueira e percorrer a imensidão dos rios e afluentes na busca de dourados, pacus, entre outras espécies.

Para aqueles que querem se aventurar em meio a mata atlântica, é possível desbravar a natureza em safari fotográfico e até mesmo avistar uma onça pintada. Alguns hotéis oferecem pacotes com opções para trilhas, observação de aves, passeios de barcos e atividades juntos aos peões.