Restaurantes da Rota Gastronômica Pantaneira adotam práticas sustentáveis

No coração do Pantanal, restaurantes e demais estabelecimentos vem adotando práticas sustentáveis para valorizar e preservar o ecossistema pantaneiro, também um importante destino turístico. Essa união entre o turismo e a gastronomia responsável é encontrada nos empreendimentos participantes da Rota Gastronômica Pantaneira, concebida pelo chef sul-mato-grossense Paulo Machado e apoiada pelo Sebrae/MS através do programa Pró Pantanal, juntamente à Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur).

A coordenadora do programa Pró Pantanal no Sebrae/MS, Isabella Montello, ressalta a diversidade de peixes presentes na região e destaca a iniciativa da Rota Gastronômica Pantaneira, que visa aproveitar essa riqueza natural para promover a gastronomia local. Segundo ela, essa abordagem permite explorar os sabores autênticos dos peixes típicos do Pantanal, ampliando ainda mais o atrativo turístico da pesca esportiva.

“A nossa pesca já atrai pela diversidade de peixes e que a gente resolveu desenvolver a rota gastronômica pantaneira nesse segundo ciclo, falando da questão das águas para utilizar os nossos peixes, essa riqueza que a gente tem natural e que já atrai tantos pescadores da pesca esportiva, para também a gastronomia, ou seja, para trabalhar esses sabores dos peixes, que já são típicos do nosso Pantanal”, destaca Isabella Montello.

Desde o uso de ingredientes locais até a conscientização sobre a pesca responsável, esses estabelecimentos estão comprometidos em valorizar os sabores autênticos e preservar a natureza que os cerca. Um exemplo é o Barco Hotel Kayamã, localizado em Corumbá, pertencente à JoiceTur. A proprietária, Joice Carla Santana Marques, menciona que a empresa adota a prática do “pesque e solte”.

“A iniciativa permite que o turista venha ao Pantanal, reconheça nosso trabalho, gere empregos para guias de pesca e economia para a cidade, mas sem levar peixes consigo. Ele pode pescar e desfrutar apenas do necessário para sua refeição e diversão. Aqui, adotamos o Pesca e Solte, e o turista reconhece essa atitude de preservação. Oferecemos opções como ‘churrasqueirinha’ de bordo e kit sashimi, permitindo que os visitantes desfrutem do peixe fresco no momento”, pontuou.

Joice recebeu cerca de seis mil turistas no ano passado. Levando em consideração que cada visitante poderia levar um exemplar de peixe, com uma média de 10 quilos, isso resultaria na retirada de aproximadamente 60 mil quilos de peixe do ecossistema, exclusivamente pela empresa dela. Essa quantidade não inclui piranhas, tambaquis e tucunarés que também poderiam ser capturados. “Estou falando de aproximadamente 200 mil quilos de peixe que deixo no Pantanal com a adoção do ‘pesque e solte’. Essa atitude contribui para preservar a vida deles e garantir sua reprodução no ambiente natural”, completou.

Eduardo Carvalho, gestor operacional do Barco Hotel Peralta Cruise, também busca conscientizar os clientes desde o momento da venda sobre a pesca responsável e a preservação do meio ambiente. Além disso, a hospedagem também exibe um vídeo institucional que aborda essas questões. “Nossa equipe de piloteiros também é devidamente treinada para orientar a todos sobre a pesca consciente e a importância da preservação do ecossistema como um todo”, destaca Eduardo.

Ele enfatiza que o cuidado com o descarte de materiais e insumos é uma prioridade, com 100% desses resíduos sendo levados das lanchas para o barco/hotel. Essa abordagem abrange não apenas a pesca consciente, mas também a manutenção e preservação do ecossistema, contribuindo para o repovoamento de espécies em extinção nos rios.

Pantanal: Gastronomia e preservação

Ao valorizar as tradições culinárias pantaneiras, a Rota Gastronômica Pantaneira não se limita apenas a oferecer pratos deliciosos, mas também promove a conscientização sobre a importância da sustentabilidade e zelo pelo meio ambiente. O cuidado com a pesca esportiva evidencia o engajamento dos estabelecimentos com o consumo responsável e a preservação dos recursos pesqueiros da região, preservando a biodiversidade do Pantanal. Segundo levantamento realizado pela Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo (ACERT), estima-se que, apenas na temporada de pesca esportiva do ano passado, foram evitadas a captura e o transporte de 750 toneladas de peixes, o equivalente a 225 mil exemplares adultos.

Para o chef Paulo Machado, o turismo de pesca possui uma relação histórica com o Pantanal. “Hoje a gente vê que a pesca consciente – pescar, fotografar e soltar – tem tudo a ver com a sustentabilidade. Vivemos hoje a realidade de um turismo que traz de volta o prazer em pescar sem que isso danifique o meio ambiente. A Rota Gastronômica Pantaneira é a realidade do viajante que busca a experiência turística em defesa do meio ambiente, tradições culturais e a sustentabilidade”, disse.

A Rota Gastronômica Pantaneira é um itinerário para turistas que querem conhecer a região do Pantanal no estado e provar os seus sabores. Na primeira edição do projeto, foram selecionados 10 estabelecimentos que mantém vivas suas origens rurais. A equipe responsável pela iniciativa realizou visitas técnicas, treinamentos e aulas-show nos locais escolhidos. Em cada empreendimento, foi eleito um prato carro-chefe, proporcionando aos visitantes uma verdadeira imersão no cotidiano dos pantaneiros.

Entre os destaques da primeira edição da Rota Gastronômica Pantaneira, encontram-se o Terroir Pantanal Wine & Beer, a Pousada Pioneiro, o Pantanal Experiência, o eco-hotel Refúgio da Ilha, a Fazenda San Francisco, o Pantanal Jungle Lodge, a Pousada Aguapé, o Recanto Vale do Sol e o Hotel Fazenda Baía das Pedras.

Na segunda etapa do projeto, intitulada “Águas”, 10 empreendimentos localizados em Porto Murtinho e Corumbá foram selecionados para integrar a rota. Entre eles, destacam-se as pousadas Fecho dos Morros, Corumbá e Sonetur, os restaurantes Tembi’u He e Migueis, além dos barco-hotéis pesqueiros San Gabriel, Kayamã, Peralta, Almirante e Bruno Pesca.

Sobre o Pró Pantanal

O Pró Pantanal – Programa de Apoio à Recuperação Econômica do Bioma Pantanal é uma iniciativa do Sebrae para fomentar atividades econômicas nos eixos do turismo, da economia criativa e do agronegócio existentes no Pantanal.

O programa tem apoio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul (FAEMS), Instituto do Meio Ambiente de MS (Imasul) e Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Para obter mais informações sobre o programa Pró Pantanal e suas ações, fale com o Sebrae pelo número 0800 570 0800.

