Reinauguração do Supermercado Galvão

Em 06 de Julho o Supermercado Galvão que atua em Nioaque desde 1986 realizou a reinauguração do espaço, em novo estilo, sob nova direção e com muitas promoções.

No ano de 1986, na Av. Visconde de Taunay próximo ao quartel, nascia o Supermercado Galvão, tendo como proprietário Odilon Barbosa Nogueira, que juntamente com sua esposa Ivonete Galvão Nogueira iniciaram a grande trajetória, contribuindo grandemente com a economia nioaquense, ofertando emprego e excelentes oportunidades para os cliente em compras de produtos de todos os gêneros.

Com o aumento da demanda, em 1992 o empresário Odilon construiu na esquina da Av. Visconde de Taunay com a Rua Coronel Camisão um novo prédio, com maior espaço e comodidade para atender a clientela, e assim aumentando os números de funcionários.

Hoje sob nova direção o Supermercado está sendo conduzido pela sua filha Administradora Crislainy Galvão Nogueira Guimarães e seu esposo André Bueno Guimarães, sendo pelo casal feito a repaginação do espaço, com inovações para melhor atender o público, com muitas ofertas que traz economia para o bolso do consumidor.

Foram 5 dias de muita festa ao reinaugurar o supermercado, com muitas promoções e no dia 10 foi sorteado uma moto 0km, tendo como vencedor Alisson Oliveira Ribeiro, de 15 anos, morador do Assentamento Boa Esperança.

O Supermercado Galvão conta com a colaboração de 25 funcionários, todos capacitados para melhor atender a demanda.

Pela empresária Crislainy foi externado os agradecimentos a todos que procuram o supermercado, e demostrou muita gratidão, em especial aos seus pais, pelo ensinamentos no setor da economia.

“É muito gratificante saber que somos responsáveis em estar ajudando muitas famílias, gerando oportunidades de empregos, fomentando a economia local, e conseguindo colocar o menor preço da cidade em muitos produtos, o que faz com que o Supermercado superlota todos os dias”, disse a empresária.

E ainda sobre as ofertas, a empresária informa que haverá toda semana super ofertas em produtos, quais serão divulgados nas redes sociais, na rádio local, e por outros meios de comunicação.